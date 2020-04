2 anni dal gol di Koulibaly: tra telecronisti sudamericani e 8 bit

Esattamente due anni fa, il 22 aprile 2018, il Napoli ha espugnato lo Juventus Stadium grazie a un gol di Kalidou Koulibaly al minuto ’88. La realizzazione del calciatore senegalese è diventata celebre e iconica.

I telecronisti di Fox Sports si scatenano e intonano, in maniera chiaramente rivisitata, il brano “I love you baby”, cambiando le parole in “El gol del negro lalalala, el gol del Kouly, de cabeza, lo hizo Koulibaly!”. Continuando la telecronaca il commento va avanti con “Immaginate come starà adesso Diego [Maradona] che starà certamente guardando Fox Sports”.

Nella parte finale del video viene mostrato Buffon che abbraccia Koulibaly e i telecronisti sudamericani ne sottolineano la sportività.

Il gol di Koulibaly è anche raffigurato dall’artista degli 8 bit, Matheus Toscano. I suoi lavori riproducono scene calcistiche celebri, ma anche calciatori, attraverso la tecnologia “minimalista” degli 8 bit. Naturalmente Matheus Toscano si ispira ai videogiochi del passato, in primis Sensible Soccer. Qui trovate maggiori dettagli sui lavori di questo artista.