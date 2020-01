Zuniga lo paga il Watford, Il Napoli risparmia 3 milioni

Gli inglesi sostenevano che il colombiano non avesse giocato le partite minime per il riscatto. Invece l’avvocato Grassani ha dimostrato che non è così.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Un tesoretto di 3 milioni di euro. Se lo ritrova il Napoli dopo il pronunciamento della Fifa, in particolare della commissione sullo status dei giocatori, con decisione del giudice unico, il portoghese José Luis Andrade. La questione riguardava l’esterno colombiano Camilo Zuniga, ceduto al Watford. Il ricorso presentato dal Napoli, dall’avvocato Mattia Grassani, era stato presentato proprio contro il Watford. Che alla fine della stagione 2016-17 era diventato proprietario del cartellino del colombiano, ma ha “restituito” lo stesso al Napoli.Il giocatore ha reclamato un ingaggio da 3 milioni di euro lordi per la stagione 2017-18, che il club azzurro non ha inteso pagare in quanto l’adempienza spettava agli inglesi, divenuti proprietari del cartellino. E il legale ha saputo certificare che, come previsto dal contratto, avendo giocato col Watford almeno 12 gare per 30’, il cartellino del giocatore per la cifra simbolica di mille euro passava automaticamente agli inglesi, che però hanno sempre negato. Il Watford ha sostenuto che le presenze in Premier di Zuniga erano solo 11, ma il Napoli ha dimostrato che gli inglesi avevano schierato l’esterno in altre due gare ufficiali di EFL Cup. Il giudice ha dato ragione agli azzurri che dunque risparmiano tre milioni.