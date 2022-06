Zorio contro Gattuso le vere motivazioni: che vergogna!

Tutti contro Gennaro Gattuso, l’ex allenatore del Napoli sembrerebbe non essere ben voluto nella città della festa della Fallas, Valencia.

Gattuso non ha iniziato con il piede giusto la sua carriera da allenatore. Già nel Tottenham infatti, ad un passo dal contratto, l’allenatore ha dovuto dire addio alla squadra inglese per una protesta dei tifosi i quali accusavano l’ex tecnico del Napoli di omofobia e razzismo.

Ma come si suol dire al peggio non c’è mai fine. Infatti Rino Gattuso al momento è stato scelto come allenatore della squadra valenciana, un club che però sembra non volerlo anche se a Gattuso è stato offerto un contratto biennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus.

Questa mattina infatti è impazzato su Twitter un hashtag con la frase #NoAGattuso. Una protesta social collegata a delle frasi, dette qualche anno fa, che però sembrano far discutere ancora.

Di cosa è accusato?

La prima frase a far discutere risale al 2013 anno in cui Barbara Berlusconi entrò nella dirigenza del Milan:

“Non riesco proprio a vedere le donne nel calcio. Non mi piace dirlo, ma è così” una frase definita omofoba, anche se bisognerebbe contestualizzare il periodo. Infatti in quegli anni va ricordato che non esistevano tutte le battaglie per i diritti come nel 2022…

E fu sempre nello stesso anno che Gattuso commentò i fischi che costrinsero Boateng a lasciare il campo, dichiarando: “Quante volte i bianchi sono stati fischiati? A me è successo, ma non gli do molta importanza”.

La seconda frase incriminata risale invece al 2008 quando alla viglia di una partita tra Italia e Spagna sostenne che: “Il matrimonio dovrebbe essere tra un uomo e una donna e il matrimonio omosessuale è molto strano per me. Ma ognuno fa quello che vuole”

Frasi che non sono state dimenticate in Spagna, tanto da non volerlo come allenatore.

Chi ha creato questa campagna contro Gattuso

Ciò che ha destato scandalo non sono state solo le frasi di Gattuso ma anche la campagna contro l’ex tecnico del Napoli.

L’hashtag della discordia è stato creato dall’ex presidente del Valencia Miguel Zorio il quale ha chiesto esplicitamente alla tifoseria valenciana di unirsi affiche l’ex Milan non entri a far parte del club.

Ma sembrerebbe che le parole dette da Gattuso siano solo una scusa utilizzata da Zorio perché di fatto le vere motivazioni per il quale Gattuso non sia ben accetto sembrerebbero essere altre.

Rino Gattuso infatti è molto legato a Jeorge Mendes, importante agente portoghese che ha ottimi rapporti anche con il Presidente del Valencia Peter Lim. Un legame che invece non piace a Zorio.

Questo potrebbe essere il vero motivo di questo attacco gratuito a Gattuso.

Un attacco che, se fosse rimasto nei termini delle dichiarazioni di Gattuso avrebbe forse, avuto senso. Tuttavia Zorio accecato dalla rabbia è scivolato in una vera e propria caduta di stile.

Infatti ‘sfruttare’ un problema di salute per un astio personale non è un atteggiamento corretto. Zorio ha dichiarato che Gattuso non è adatto per allenare il Valencia in quanto: “Gattuso ha una malattia neurodegenerativa, cronica e incurabile che peggiora con lo stress della sua professione»

Una frase discriminatoria tanto quanto quelle recriminate a Gattuso. Adesso bisogna attendere la presidenza del Valencia per scoprire se Gattuso potrà iniziare il trasferimento nella città spagnola.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati