Zola: Bel campionato però manca la “fame” del passato

Gianfranco Zola, in occasione del match tra Chelsea e Real Madrid, ha rilasciato un’intervista sulla corsa scudetto alla penna del quotidiano “Gazzetta dello Sport”.

Il campione ha analizzato il campionato in ottica delle prime tre classificate

Serie A fuori dalla Champions… lo scudetto?

“Dobbiamo essere ottimisti e goderci quello che viene offerto dal nostro campionato. Adesso

per lo scudetto vediamo uno sprint a tre squadre, ma fino alla scorsa settimana potevano essere quattro i club coinvolti e qualche tempo fa anche cinque. Il livello di competitività si è alzato notevolmente in SerieA si gioca meglio che in passato. Quindi è aumentato l’interesse con cui viene seguito il campionato“

Favorito della Serie A?

“Metterei l’Inter in leggero vantaggio: per l’organicoe perché i nerazzurri sanno già come si

vince visto che hanno lo scudetto sul petto. Però anche Milan e Napoli hanno dimostrato di essere molto competitive. Sarà una sfida fino all’ultima giornata”.

Qual è il punto forte del Napoli ?

“Ha un’ottima rosa, con tanti ricambi. Ed è la squadra più equilibrata: oltre alla qualità dell’attacco, ha un buon centrocampo e un’ottima difesa“

Cosa può fare la differenza?

“La qualità, innanzitutto. Quando le partite sono difficili, quando le gambe girano meno rapidamente, quando il pallone pesa, la qualità può davvero fare la differenza. Poi è fondamentale la maturità con cui ogni squadra affronterà i momenti difficili che non mancheranno. E infine tutto il resto: il calendario, la condizione atletica, la solidità”.

Nessuno dei tre allenatori ha festeggiato lo scudetto in passato. Oggi chi lo merita di più?

“Sono bravissimi tutti e tre. Pioli, Spalletti e Inzaghi hanno svolto un ottimo lavoro, in profondità. Ciascuno ha trovato la strada migliore per incidere e per coinvolgere la squadra nel proprio progetto”

Su Insigne: cosa può fare in più per regalare lo scudetto ai napoletani?

“Di sicuro lui farà di tutto per riuscirci. Sarebbe il modo migliore per chiudere la sua avventura nel Napoli.”

Perché in Italia mancano giocatori come: Baggio, Zola e Mancini?

“Io ero cresciuto giocando per strada, altri in oratorio. Era più difficile e più istruttivo. Adesso bisogna rimettere la tecnica al centro del progetto nelle Academy e nelle scuole calcio”.

