Zielinski polemica social, discontinuo!

Giornate calde, in ogni senso, per Piotr Zielinski, le sirene arabe, sono quelle a cui è difficile, non prestare attenzione. Sul piatto un triennale da 12 milioni a stagione, per giocare nell’Al-Ahli, al Napoli 25 milioni per il cartellino.

Tante critiche nel corso degli anni, per il polacco, anche in questi ultimi giorni c’è chi parla di cessione a cuor leggero. Lui che si sdraio’ sul terreno di gioco a Torino, dopo l’assist che portò al gol di Raspadori, di fatto, allo scudetto matematico.

Il calcio nel bene e nel male, macina tutto, il passato non conta, la gratitudine un’eresia.

Piotr però non ci sta, postando su Instagram una storia polemica, dopo un allenamento, in cui dice : Per quelli che non capiscono il calcio…discontinuo.

Ogni riferimento non è puramente casuale, ma un messaggio diretto ad un certo tipo d’informazione.

Un messaggio anche alla società, non vuole lasciare Napoli, non vuole cedere agli arabi. Il contratto scadrà nel 2024, non può puntare ai 4,8 milioni, che guadagna attualmente. Il suo manager Bolek, sbarcherà a Dimaro, nelle prossime ore per discutere la situazione.

De Laurentiis già alla presentazione delle nuove maglie, non le ha mandate a dire: o si riducono lo stipendio, o trovano un’altra squadra. Riferimento a Zielinski e Lozano, neanche troppo velato. Piuttosto un ultimatum. Al momento in ogni caso, il Napoli non ha ricevuto nessuna offerta. Per Zielinski la valutazione è di 35 milioni di euro, ma chi vuole può chiudere a molto meno. Samardzic sarebbe il sostituto, individuato dal club, già da tempo.

La squadra è pronta per partire per Dimaro, Zielinski sarà ovviamente presente, per far vedere al nuovo allenatore, che lui vuole ancora giocare con questa maglia.

