Zielinski deciderà l’arrivo di Gabri Veiga

Come spesso ha fatto in questi otto anni di permanenza a Napoli, a decidere sarà lui, Piotr Zielinski. Quarantasette gol e quarantaquattro assist in 329 presenze per il polacco all’ombra del Vesuvio, ad un passo da fare l’ultimo, grande assist per il club azzurro. E se da un lato il centrocampista vorrebbe rimanere a Napoli, vivere una stagione con lo scudetto per cui ha dato tutto sul petto, dall’altro lato è arrivato un accordo da far girare la testa: 36 milioni sino al 2026, e 30 milioni al Napoli.

Ed aspetta quindi Gabri Veiga. Il ventunenne spagnolo ha l’intesa con il Napoli in attesa che una volta liberatosi il posto a centrocampo il bonifico dall’Arabia venga girato direttamente al Celta Vigo. Gabri Veiga è un trequartista che può giocare nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1, che ha corsa, dribbling secco. Fantasia e freschezza da sfruttare nel quinquennio a venire.

Ma per il centrocampo una passione antica è quella di Koopmeiners. Seguito già ai tempi dell’AZ, prima che arrivasse l’Atalanta. Un pallino fisso del club che pare aver trovato il muro dell’Atalanta.

