Zidane libera Mariano Diaz, “ha bisogno di giocare”

Zinedine Zidane,tecnico del Real,fa capire le sue intenzioni su Mariano Diaz(cercato dalla Roma)…e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Ansa.it Zinedine Zidane libera Mariano Diaz. L’attaccante classe ’93 che interessa la Roma non rientra più nei piani del tecnico del Real Madrid che oggi in conferenza stampa ha spiegato che “ci sono giocatori che non hanno minutaggio e questo potrebbe essere un problema. Quello che posso dire è che tutti sono qui, si allenano, poi fino al 31 gennaio (giorno di chiusura del mercato, ndr) possono succedere molte cose. Vedremo”.

Zidane, che ha parlato alla vigilia del match di Liga del Real contro il Getafe, ha anche fatto sapere che Hazard, fermo da diverse settimane per una frattura al malleolo, non è ancora pronto: “È escluso al 100% che possa giocare la Supercoppa spagnola (la prosdsima settimana, ndr). Non verrà con noi, è ancora in fase di recupero e spero che dopo la Supercoppa lo vedremo a poco a poco con noi”. Bocca cucita, infine, su Paul Pogba, suo vecchio ‘pallino’ e che radiomercato continua ad avvicinare al clun merengue: “Non risponderò su Pogba,non dirò nulla perché è un giocatore di un’altra squadra. Ciò che è più importante per lui è che torni presto a giocare visto l’infortunio: gli auguro il meglio”.