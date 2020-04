Zeppilli:” Ecco in che consiste il protocollo salva campionato”

il professore Paolo Zeppilli, responsabile della ricerca scientifica e dell’attività didattica della federazione gioco calcio ha rilasciato un’intervista alla Domenica Sportiva.Argomento la ripresa del campionato. Ecco le sue parole. La linea guida principale è quella di avere un gruppo il più possibile negativo, cosa significa il più possibile negativo? Significa avere un gruppo che si raduna insieme per tre settimane sia in partenza negativo dal virus.Per ottenere ciò noi faremo sia i tamponi faringei ripetuti ogni 24 ore sia i test rapidi sierologici e identificheremo un gruppo di giocatori che non ha contratto il virus. Se un giocatore risultasse positivo al Covid -19 cosa fareste o c’è il rischio che si blocchi definitivamente il campionato? Abbiamo previsto che lo isoleremo poi controlleremo di nuovo quel gruppo di giocatori in cui è stato trovato il soggetto positivo al virus. E’ un protocollo di coraggio nel senso che è una proposta non un’imposizione poi ci diranno se l’hanno accettato o meno. Ci sono differenze tra le varie categorie? Naturalmente la serie A probabilmente è disponibile ed è economicamente pronta per l’attuazione del protocollo. La serie B ha bisogno di qualcosa per organizzarsi mentre la lega pro aspettiamo cosa vogliono fare. Che effetto ha vedere tanti medici morti? Anche miei amici sono morti sono morti Sono in contatto con il Gemelli di Roma e fa un brutto effetto.Non è stata una banale influenza ed è una pandemia difficile da combattere e speriamo che gli scienziati sono capaci di trovare un rimedio sarebbe ora di tornare alla normalità