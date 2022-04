Zebra e Ciucciariello, il lupo perde il pelo…

La storia fra la Zebra ed il CIucciariello e’ ricomparsa di nuovo, ed a voler pensar male, sembra quasi creata a dovere per destabilzzare un’ ambiente che potrebbe dare “calci“, a chi Allegr..amente, soffia speranzoso per raggiungere altitudini piu’ desiderate.

A meno di 48 h, sembrerebbe un film di Nick Nolte, dove il Ciucciariello deve incontrare la Dea, scalciandola per impossessarsi dei tre punti, arriva la classica “Zebranata”, come a dire il lupo perde il pelo…, ed irrompe, tuonando su Presidente e Medico sociale, niente poco di meno che la Procura Federale!

Molti autorevoli, oltreche’ legali (Avv.ti), opinionisti si sono espressi in vari modi e tempi, scegliendo a turno, un colore diverso per esprimere un giudizio su questo caso. Ma nessuno pero’ si ‘e’ chiesto, perche’ proprio adesso? E soprattutto, quando ci si gioca una stagione intera? Cosa ha sensibizzato la FIGC?

Dal 6 Gennaio, giorno della partita “incriminata“, e’ tanta l’acqua passata sotto ponti, partite sospese, squadre che giocavano con calciatori contati, ma quella gara no, si doveva giocare, visti anche i precedenti tra Zebra e Ciucciariello. Si va in campo, si gioca, tutto ok, le varie Asl con i vessilli di Napoli e Juve con la gara che termina 1 a1 , il dopo?…Fu peggio della presa della Bastiglia

Eppure, a quella data, la Lega risultava essere irremovibile su eventuali rinvii, anzi vi fu una gara, tra Udinese e Verona, che a rammentare si gioco’ in mascherine!(Chiaro il riferimento alla regolamentazione Lega della data indicata), forse anche Juve-Napoli andava giocata cosi? Senza dimenticare la Salernitana, con ben 11 positivi, e gara persa a tavolino, poi da recuperare, costretta ad abdicare contro il Venezia.

In pratica, tante storie simili, ma comportamenti diversi, insieme a tempi e modi destabilizanti ed inopportuni, visto il momento delicato che vede il Napoli impegnato per la corsa verso il titolo del Campionato contro l’Atalanta di Gasp.

ADL da par suo non prolifera parola, e lascia ai suoi legali ogni commento sul fatto, ma c’e’ amarezza ed anche rabbia, se si pensa che c’e’ di peggio, e scompaiono documenti di natura legale sotto la silente omerta’ del potere, ed invece si trova il modo per depistare e tramare contro chi sul podio, vi’e giunto con merito!

Non sappiamo veramente l’evolversi della storia dove ci potra’ portare, in fondo bastera’ un’ foglio di carta timbrato e datato per poterci condannare, e le vittorie sudate, conquistate con voglia e determinazione, improvvisamente perderanno forza, per far passare chi soffia da lontano!

Ma Napoli ed il suo Ciucciariello sono abituate a scalciare chi ne calpesta l’onesta’, oltreche’ intellettuale, anche la sportiva, contro la Dea, in un campo “minato” da Procure e Zebrati, e senza bisogno di varie certificazioni ASL, provera’ a fare cio’ che ha fatto quest’anno…giocare per vincere!

Anche per chi non potra’ sostenere e spingere il Ciucciariello, Osimhen e Di Lorenzo in primis, alla conquista dei 3 punti, pèr i 1500 Tifosi del Settore ospiti, giunti al capezzale per spronarlo a lottare, ma soprattutto per dimostrare che se la legge e’ uguale per tutti, avrebbe dovuto gia radiare chi oggi prova a turbare e destabilizzare un ambiente che guarda dall’ alto, perche’ giuntovi con fatica ed onesta’, proprio come il Ciucciariello ha sempre fatto.

