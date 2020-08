Zavoli, Ciruzzi (Premio Napoli): “Molto legato a Napoli, contribuito promozione vita culturale e letteraria”

La Fondazione Premio Napoli esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Sergio Zavoli, scrittore, autore, maestro del giornalismo italiano. Profondamente legato alla città di Napoli, ha contribuito in prima persona alla promozione della sua vita culturale e letteraria da Presidente della Fondazione Premio Napoli, incarico che ha mantenuto dal 1991 al 2002. “Ne ricordiamo il suo straordinario impegno, culturale e civile. Zavoli – afferma l’avvocato Domenico Ciruzzi, presidente della Fondazione Premio Napoli – ha insegnato a tutti noi come tra le due cose, impegno civile e culturale, non possa né debba mai esserci alcuna distanza. Sotto la sua guida la Fondazione Premio Napoli ha reso ancora più saldo il suo ruolo nazionale e, al tempo stesso, ha saputo radicarsi ancor più al territorio, agli autori, ai lettori di questa città”.