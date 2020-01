Zaniolo, il messaggio commovente a Florenzi: “Ti sei sempre preso cura di me”

Un lungo post sui social per ringraziare il terzino partito per Valencia.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.Un lungo messaggio per ringraziare il “fratello maggiore”. Questo pomeriggio Nicolò Zaniolo ha voluto salutare Alessandro Florenzi, ceduto in prestito al Valencia. Il talento giallorosso è sempre stato trattato come uno fratelli minore dall’ex capitano giallorosso, che subito l’infortunio al crociato era andato a trovare Zaniolo a casa, oltre che a Villa Stuart: “Sin dal primo giorno ho capito che persona speciale tu fossi… Mi hai trattato come un fratello minore prendendomi sotto la tua ala, prendendoti cura di me in ogni circostanza, anche la più triste: lo porterò sempre con me… Così come porterò sempre con me le nostre risate, i nostri sorrisi e le tue parole sempre giuste da capitano. Ti voglio bene fratellone, in bocca al lupo per questa tua nuova avventura. Ti seguirò sempre”.