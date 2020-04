Zaia contro De Luca: ha fatto un quinto dei nostri tamponi

“I confronti fra comunità” sulla diffusione del coronavirus vanno fatti con consapevolezza, evitando che si tratti di “confronto tra pensieri liberi”, “possiamo fare confronti solo a parità di campioni”, e la Campania, a parità di popolazione, ha “fatto un quinto dei nostri tamponi”. A dirlo a Mattino Cinque, su Canale Cinque, è il governatore veneto, Luca Zaia. Commentando le parole del governatore campano, Vincenzo De Luca, che si è detto pronto a chiudere la Campania nel caso in cui le regioni del Nord decidessero di allentare le misure di contenimento del Coronavirus, Zaia si è chiesto: “Ma come farebbe De Luca a chiudere la Campania? Cosa farà? Fermerà il Frecciarossa o i treni che arrivano dal Nord e farà chiedere la cartà d’identità a tutti quelli che sono sul treno?”.

Critico con De Luca anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: “Sul piano psicologico credo che De Luca si confonda. È un po’ che non mi telefona e non si rende conto che non sono assolutamente provato ma sono lucidissimo”. ha detto Fontana a Centoncittà su Rai Radio 1. Sulla ‘minaccia’ di De Luca di chiudere i confini della Campania alle Regioni più contagiate, Fontana ha poi commentato: “Credo che abbia sbagliato e che queste scelte semmai si devono fare di comune accordo, non certamente per una imposizione di una parte rispetto all’altra”.fonte Il Roma