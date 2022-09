Youth League: Napoli-Liverpool:1-2 Doak immarcabile, Iaccarino per la faccia

Esordio di fuoco per il Napoli di Nicolò Frustalupi in Youth League. La formazione partenopea affronterà al ‘Piccolo’ di Cercola il Liverpool per la prima giornata della fase a gironi della giovane competizione europea. Un avversario molto ostico per gli azzurrini che sono reduci da un periodo difficile in campionato con tre sconfitte ed una vittoria nelle ultime quattro giornate di campionato. Le due squadre si sono affrontate nel 2019 con la gara terminata in parità in terra italiana con il vantaggio del Napoli con Mancino e il pareggio nel finale di Stewart.

Napoli-Liverpool, La Cronaca

15:54 – FINE PARTITA! Esordio amaro per il Napoli in Youth League. Contro il Liverpool, dopo una prima frazione con zero tiri in porta, gli azzurrini sono cresciuti nella ripresa, riuscendo a pareggiare con Iaccarino da calcio di rigore il vantaggio di Doak. Otto minuti più tardi, però, i Reds sono tornati avanti grazie alla rete di Cannonier.

95′ – Frauendorf ci prova con una conclusione da fuori, senza successo.

92′ – Niente da fare, il Napoli non riesce a rendersi pericoloso e siamo quasi al termine di questo match.

90′ – L’arbitro concede cinque minuti di recupero.

89′ – Pontillo prova a sfondare, Young lo stende e si becca il giallo.

85′ – Il Napoli continua ad attaccare, alla ricerca del pari. Pesce stavolta viene fermato da Quansah.

80′ – Gran palla gol per il Napoli: Lamine trova spazio a destra e va al traversone per De Pasquale, la cui girata trova l’ottima opposizione di Davies. Sul prosieguo dell’azione lo stesso numero 11 si ritrova il pallone sui piedi, ma non riesce a ribadire in fondo al sacco.

77′ – Koumas si mette in proprio e arriva alla conclusione: Turi è attento e para.

73′ – Altro doppio cambio per il Napoli: fuori D’Avino e Gioielli, dentro Barba e Acampa.

69′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Iaccarino e Russo, dentro Spavone e Lettera. Sostituzione anche per il Liverpool: Cannonier fa posto a Koumas.

67′ – GOL DEL LIVERPOOL! Di nuovo avanti i Reds, ancora una volta con un Doak immarcabile, stavolta a fare da assist-man: il numero 7 sfonda sulla corsia di destra, supera Giannini e mette al centro per Cannonier: appoggio facile facile in rete per il 2-1 Liverpool!

62′ – Il Napoli si fa vedere di nuovo davanti. Gioielli apparecchia la tacola per Russo, che dal limite però spara alto sopra la traversa.

59′ – GOOOOOLLLL NAAAPOOOLIII! Iaccarino si presenta sul dischetto del rigore e rimane freddo: penalty trasformato e 1-1!

58′ – Calcio di rigore per il Napoli!

57′ – Occasione Napoli! Lancio lungo per Pesce, che si ritrova a tu per tu col portiere e gli spara addosso col destro. Sul corner seguente colpo di testa di Lamine e palla che termina alta sopra la traversa.

54′ – Tentativo di Pesce dopo una punizione battuta da Russo: Davies respinge la conclusione del numero 9 azzurro

49′ – Si fa vedere subito il Liverpool: Mabaya pesca McConnell in area, la cui girata non trova la porta.

15:04 – RIPARTITI! Inizia la ripresa

FINE PRIMO TEMPO! Azzurrini che hanno fatto grandissima fatica, non riuscendo mai a proporsi con qualità ma lanciando lungo senza molto senso. Divario netto tra le squadre e da salvare finora Iaccarino, il migliore senza dubbio, il neo-entrato Lamine e pochissimi altri.

45′ – Quattro di recupero

43′ – Azione infinita dei reds, Napoli che gira a vuoto senza trovare mai i tempi della pressione

39′ – Liverpool raccolto, linea alta e grande compattezza, scatenandosi poi in transizione. Napoli che fatica a farsi vedere nell’altra metà campo

36′ – Ancora Liverpool che sfonda sulla destra, palla al centro per Cannonier che calcia male

33′ – Linea altissima del Liverpool, azzurrini costantemente in fuorgioco

30′ – Esce Di Dona, dentro Lamine

28′ – GOL DEL LIVERPOOL! Tutto facile per Doak, Nosegbe non esce e viene infilato all’ultimo nel tentativo di chiudere il tiro

25′ – Cooling break molto atteso, il caldo si fa sentire ed i ritmi non decollano

22′ – Ammonito il capitano Quansah per una spinta gratuita su Russo dopo una segnalazione di fuorigoco

20′ – Un dribbling di troppo per Cannonier e D’Avino riesce a chiudere in angolo, ma il Napoli ora soffre

17′ – Ancora un’azione insistita degli inglesi, ma il pallone al centro non trova fortuna e la difesa libera

14′ – Cresce il Liverpool che inizia ad arrivare sul fondo con continuità, tiene per ora la linea partenopea

11′ – Prima vera occasione con Kone Doherty che da due passi si trova la palla del vantaggio, ma Turi di piede copre la porta

9′ – Punizione laterale per il Liverpool, salgono tutti i saltatori ma l’esecuzione è sballata

6′ – Ottimo filtrante per Pesce che però si fa chiudere dall’ultimo uomo dei reds

3′ – Primi minuti di possesso del Napoli, ma che non trova spazi e Liverpool pronto a ripartire in velocità

14.01 – INIZIATA LA GARA!

Napoli-Liverpool Ecco il Tabellino UNDER 19

Napoli: Turi; Pontillo, Nosegbe, D’Avino; Di Dona (29′ Gningue), Iaccarini, Gioielli, Giannini; De Pasquale, Russo; Pesce. A disp.: Boffelli, Barba, Lamine, Acampa, Lettera, Spavone, Marranzino. All.: Frustalupi.

Liverpool: Davies; Mabaya, Quansah, Chambers; Diak, Jonas, Corness, McConnell, Kone Doherty; Frauendorf, Cannonier. A disp.: Hewitson, Koumas, Onanuga, Mcloughlin-Miles, Young, Osborne, Pennington. All.: Lewtas.

Marcatori: 28’Doak (L) 59′ Iaccarino (rig N) 67′ Doak (L)

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati