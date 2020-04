Younes, il Torino non si è arreso

Il Torino non ha ancora gettato la spugna per Amin Younes.Il giocatore, corteggiato dal club granata già a gennaio, non riesce a ritagliarsi un posto da titolare nella formazione di Gennaro Gattuso e vorrebbe cambiare aria. Sulle sue tracce ci sono anche alcuni club di Premier League ma preferirebbe restare in Italia.Secondo la Gazzetta dello Sport nelle prossime settimane Urbano Cairo sonderà il terreno con Aurelio De Laurentiis per provare a portare a Torino Younes. fonte Virgilio