XII EDIZIONE DI SORRENTO CLASSICA “LOCKDOWN LIGHT AUTUMN EDITION.

Il 10 Ottobre riparte nella Città di Sorrento l’ evento “Sorrento Classica” festival internazionale di musica classica, che si è sempre avuto negli anni scorsi, come proposta del cartellone estivo, nel Chiostro di San Francesco, ma che quest’ anno a causa dell’ emergenza Covid – 19, si terrà eccezionalmente al chiuso nella sala Consiliare del Comune di Sorrento, in versione “Lockdown Light Autumn Edition”.

Tre solo gli appuntamenti serali previsti, firmati dalla direzione artistica del maestro Paolo Scibilia.

10 ottobre, ore 19:30, Maurizio Mastrini – pianoforte (l’unico pianista che esegue la musica al contrario e con programma specifico dal titolo “Lockdown”).

17 ottobre, ore 19:30, Bruno Canino – pianoforte (uno dei più grandi e veterani interpreti italiani della tastiera in carriera da 70 anni).

24 ottobre, ore 20:30, il Duo Alessio Bidoli – violino (Sony, Warner, Decca e Amadeus Artist, col suo prestigioso strumento “Dante Regazzoni”) & Giuseppe Gullotta – pianoforte (finalista al Concorso “Busoni” di Bolzano e di recente debutto alla Carnegie Hall di New York).

L’evento

organizzato dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento, con il sostegno del Comune di Sorrento della Regione Campania, istituzioni ed aziende turistiche locali.

Info: Ingresso gratuito, soggetto a normative anti-covid, fino a esaurimento posti a sedere limitati (90 posti)

Prenotazione (massimo 3 posti) tramite messaggio whatsApp, con risposta di conferma, al nr 3336654526.