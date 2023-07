Xavier Jacobelli: “Questa potrebbe essere l’operazione di mercato più importante del Napoli”

Xavier Jacobelli, editorialista del Corriere dello Sport, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte, condotta da Dario Sarnataro:

“Il Napoli parte da una base molto solida che gli ha consentito di dominare il campionato, vincendo il terzo scudetto. Ora il primo nodo da sciogliere è il sostituto di Kim. Intanto è importante segnalare che Zielinski è disposto a tagliarsi l’ingaggio e i rinnovi di Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono pronti: sono segnali molto importanti perché consolidano la forza del Napoli in attesa che si trovi la soluzione per Osimhen e in attesa appunto di individuare il sostituto di Kim, baluardo della difesa di Spalletti nell’anno dei campioni d’Italia. Il mercato è ancora lungo.

Per il resto, in materia di attaccanti, tutto dipende da Mbappé – che ha declinato la folle offerta araba pur di rimanere al PSG sapendo bene che tra un anno, a meno di sviluppi nuovi, potrà andare al Real Madrid a parametro zero. La qual cosa turba i sonni del presidente del club parigino che avrebbe gradito, eccome, la proposta saudita perché così il club avrebbe potuto prendere un nuovo attaccante. Ecco perché le quotazioni di Vlahovic erano in risalita così come Kane che è un altro giocatore che piace al Paris ma anche al Bayern. Ovviamente il rinnovo del contratto di Osimhen potrebbe essere l’operazione di mercato più importante del Napoli.

Se diciamo che tutti sono necessari e nessuno è indispensabile, il capocannoniere della serie A lo è, invece, eccome; proprio per la sua capacità di imporsi all’attenzione generale con una stagione formidabile. A più riprese, tra l’altro, il nigeriano ha dichiarato la sua volontà di rimanere a Napoli dove si trova benissimo. Anche perché il “duecentino” che citò il presidente De Laurentiis non è arrivato proprio dal PSG che, come detto, è in tutt’altre faccende affaccendato”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati