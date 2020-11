World Toilet Day, Montalto (Movimentoblu): “No alle speculazioni sul Centro Sud, acqua per tutti”

Cos’è il World Toilet Day? Si tratta di “un invito ai governi a difendere le fasce più vulnerabili per il Movimentoblu; oltre 60.000 persone in Italia hanno bisogno che un intervento pubblico gli garantisca l’accesso ai servizi igienici”. Così Maurizio Montalto, portavoce del Movimentoblu, spiega: “Vogliamo ricordare che solo 2 persone su 5 in tutto il mondo hanno accesso a servizi igienico-saniatri sicuri. Tre persone su dieci (2,1 miliardi persone, ovvero il 29 per cento della popolazione mondiale) non usano un servizio di acqua potabile gestito in modo sicuro, mentre 844 milioni di persone ancora non hanno nemmeno un servizio di acqua potabile di base. In Italia – spiega ancora Montalto – il regolare accesso ai servizi igienici di qualità è negato a 60 mila perone”. L’appello: “Abbiamo chiesto al Governo di applicare la Costituzione e intervenire per salvaguardare l’igiene delle fasce della popolazione più disagiata, che non ha accesso ai servizi wash di qualità, ma deve potersi lavare le mani per difendersi dal Covid. Il Governo italiano mette a bilancio un fondo da un milione di euro per la promozione della consapevolezza della risorsa idrica, ma nega l’acqua a migliaia di persone, poi in piena emergenza si preoccupa di imporre l’installazione di contatori familiari, per escludere quelli condominiali, così da aumentare gli incassi delle quote fisse e il profitto delle corporation, ma non propone nessun intervento sui servizi igienici”. L’accusa: “Il coronavirus sta diventando per le lobby internazionali una grande occasione per speculare sul Centro Sud Italia, chiedono mano libera sulla gestione del recovery found ricevendo ascolto e il via libera dall’esecutivo”.