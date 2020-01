Willian José sostituirà Kane al Tottenham

Il Brasiliano della Real Sociedad prima scelta di Mourinho.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it E’ Willian José è l’attaccante scelto da Josè Mourinho per sostituire l’infortunato Harry Kane, non disponibile fino ad aprile, nell’attacco del Tottenham. Lo riporta ‘AS’ secondo cui il 28enne brasiliano della Real Sociedad è vicino agli Spurs e manca poco all’accordo tra i due club. L’attaccante brasiliano aveva rinnovato con il San Sebastian nell’ottobre 2018 fino al 2024, con una clausola di 70 milioni , scrive ‘AS’, se l’operazione verrà definitivamente chiusa, ci sarà un accordo tra i club senza il pagamento della clausola. Al momento, Willian José è il capocannoniere del Real Sociedad, con cui gioca da tre anni e mezzo, con otto gol in 21 partite. In precedenza aveva giocato col Saragozza e il Las Palmas. (