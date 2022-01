Walter Sabatini “tuona” sull’arbitraggio del derby, e si fionda sul mercato…

Il DS della Salernitana, Walter Sabatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Gol su Gol, parlando in generale della situazione in casa granata, del mercato, di Ribery e Bonazzoli, e dell’ arbitraggio del derby dove il DS dichiara di essersi sentito “defraudato” per il modo in cui ha condotto la gara. Ecco le dichiarazioni rilasciate da DS granata durante la trasmissione Gol su Gol:

Sull’ autore della rete al Maradona nel derby:Ho parlato con il suo agente. Arriveranno calciatori, poi mi confronterò con chi è già qui e chiederò se sono favorevoli o meno a mettersi in competizione rischiando di non giocare. A me piace essere chiaro. Bonazzoli dovrà rimanere nella Salernitana perché avrà spazi e possibilità, è forte però ci saranno concorrenti nello stesso reparto”.

Sui possibili arrivi di Ederson :“Ci saranno operazioni transitorie, che costano. Ma a me piace fare patrimonio. Mi dispiace moltissimo che sia uscito questo nome, mi sento accerchiato perché siete troppo bravi. Il tempo di pensare ad un calciatore e lo leggo sui giornali”.

.…e anche di Verdi: “Giocatore fortissimo che verrebbe volentieri, vedremo se riusciremo a prenderlo. I presidenti si parleranno e vedremo come si svilupperà la trattativa. Una cosa la devo ribadire: sarà una Salernitana forte, che combatte. Non dormirò la notte pur di portare dei calciatori in divenire. Prima, però, occorrono atleti pronti che si mettano la maglia addosso e vadano immediatamente a combattere”.

Su Franck Ribery: “Voglio vederlo felice. Lo è se vinceremo le partite. E ne vinceremo tante. Ovviamente resta”

Sull’ arbitraggio nel derby: “Non so se a parti invertite avrebbero dato il rigore al Napoli, ma sono state due invenzioni dell’arbitro. Se fossimo andati nello spogliatoio sull’1-1 avremmo visto un’altra partita. Forse avremmo perso lo stesso, ma la nostra energia avrebbe creato preoccupazioni all’avversario. Eravamo debilitati dal Covid, qualcuno ha avuto crisi di vomito e altri si sono stirati. E’ stata una partita eroica, poi però leggi il risultato e pensi che stai farneticando. I segnali, secondo me, sono incoraggianti e ho seguito con attenzione anche l’allenatore. Mi sembra carico e intelligente, mi è molto dispiaciuto perdere in quel modo. La metafora sulla piazzetta? Anche in RAI hanno parlato di episodio poco meno che scandaloso, Elmas doveva essere ammonito per simulazione. Poi loro sono una grande squadra, ci mancherebbe, hanno schierato pezzi pesanti ed era impossibile contrastarla. Tra l’altro ho un rapporto familiare con Spalletti e gli auguro il meglio, ma voglio anzitutto bene ai miei giocatori e mi sono sentito defraudato”.

