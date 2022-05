Walter Mazzarri licenziato dal Cagliari, e lui spara a zero su societa’ e squadra

Walter Mazzarri sarebbe stato licenziato e non esonerato dalla panchina del Cagliari. È la clamorosa indiscrezione riportata da “L’Unione Sarda”, che ha svelato un retroscena sull’allontanamento del tecnico toscano dalla panchina rossoblù.

La formula sarebbe quella della sospensione, provvedimento che precede il licenziamento, la causa sarebbe dovuta alle gravi offese lanciate allo spogliatoio (“Squadra di vermi“)…ed al Presidente Giulini. la società rossoblù ha scritto “sollevato dall’incarico” come formula per decretare la separazione dei percorsi. Nessun ringraziamento per Mazzarri.

La differenza tra licenziamento e esonero per Mazzarri è sostanziale: nel primo caso infatti il tecnico non avrebbe diritto al restante stipendio da 1,2 milioni fino al termine del contratto (30 giugno 2024). In caso di licenziamento non sarebbe prevista per lui neanche la penale per l’esonero (circa 2 milioni).

Pertanto, preparatevi ad una dura battaglia legale tra le parti, si potrebbe dire che l’isola felice per Mazzarri e stata Napoli, dove ha sfiorato addirittura lo scudetto, per poi essere ad un passo dalla Juventus, e tronare su suoi passi, ed elemosinare la panchina ad ADL. Chissa’ se l’avesse licenziato…. Fatto sta che ne il Cagliari e ne Mazzarri ne escono da persone civili. Come’ lontana Mergellina, vero Mazzarri?

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati