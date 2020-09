Voto, i social per rompere il silenzio elettorale

Non è illegale ma il silenzio elettorale viene aggirato dalla maggior parte dei candidati con l’ausilio dei social. La norma che regola il silenzio elettorale è datata Prima Repubblica, quando non esistevano né smartphone né tanto meno i social. Quindi, accade che non pochi leader politici e non solo continuano a chiedere il voto anche con twitter o Facebook di fatto non violando alcuna norma.

La legge sul silenzio elettorale resta quella del 1956, più volte modificata, comunque: negli anni ’80, si introdussero le regole del silenzio elettorale anche per radio e emittenti tv private, in un periodo boom per esse. Poi, null’altro, ed ecco ora i social con cui i candidati proseguono la loro campagna elettorale…