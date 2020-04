Voleva mascherine gratis, farmacista minacciato a Napoli

Farmacista aggredito questa mattina a Marianella. «Stamattina è entrato in farmacia un uomo – racconta il dottor Riccardo Terranova, titolare della farmacia – pretendendo a tutti i costi le mascherine gratis; invitato da un mio collaboratore ad esibire un documento che ne comprovasse l’esenzione per reddito, ha iniziato a inveire e a protestare in malo modo. Sono intervenuto per invitarlo a calmarsi e ad ascoltare le necessarie spiegazioni ma è passato dal nervosismo alle minacce. Per fortuna è uscito, ma non prima di aver scalciato espositori e mobili della farmacia facendo riversare i prodotti sul pavimento, compresa la colonnina di gel disinfettante riservata ai clienti».

«L’accaduto è testimonianza del pathos che coinvolge la cittadinanza – commenta Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli – ed è un ulteriore fenomeno di intolleranza nei confronti dei farmacisti, i quali peraltro nella circostanza prestano la loro opera a livello volontario. È triste dover constatare che ad un atto di generosità si risponda con un gesto di ignorante violenza».

Piena solidarietà è stata espressa dal capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro per il quale «si è trattato di un brutto episodio da condannare con fermezza, ma che dà anche l’esatta misura di quello che, come avevamo ampiamente previsto, sarebbe potuto accadere in termini di caos assoluto, in assenza di capacità politica e di governo». fonte Il Roma