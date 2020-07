Voci alla Scala. Mai così tanti acuti.

Di Vincenzo Famiglietti

Quelle urla di Inter-Napoli erano roba da loggioni, non da palchetti. Modi proletari, al diavolo l’aplomb della buona borghesia. Ci mancava solo Mario Capanna che all’uscita dallo spogliatoio macchiasse con le bombolette spray le divise dei protagonisti (ai tempi della contestazione sessantottina, il leader di Dp prendeva di mira le pellicce delle snob signore milanesi, ndr). La partita è stata vivace, andata male per il gruppo Gattuso, ma quanta coreografia. Vocale. Mai come nella sfida del Meazza a porte chiuse, ovviamente, si è sentito il calore del campo. E non c’è da meravigliarsi. Si affrontavano due allenatori storicamente molto irrequieti in panchina. Che scattano sempre come fossero dei pupazzetti con la molla. Gattuso e Conte vis a vis, proprio loro. Due esagitati, in senso sportivo e positivo, ovvio. Si udivano forti, accentuate le loro grida.

Da quando il pubblico è scomparso dagli stadi-da metà marzo- ci si è purtroppo abituati a seguire partite di calcio silenzione, per modo di dire. Perché poi si esaltano, si ascoltano, si evidenziano le voci dei protagonisti. E allora odi i tecnici, i team manager, i vice e gli stessi atleti in campo che sbraitano ed a volte non se le mandano a dire. Ma Inter-Napoli è stata da record come inquinamento acustico. Merito dei tecnici delle due squadre in campo. E’ stato bello. Interessante. A parte il gioco divertente, lo è stato altrettanto il sovrapporsi di consigli tecnici e frenesie da bum bum di decibel. Questa partita è stata l’esempio doc per capire cosa ci sia sotto il boato del pubblico. Quelle flebili, apparentemente, voci di dentro che il chiasso dei tifosi nasconde. Copre. Sommerge..

La gara fra azzurri e nerazzurri si è giocata innanzitutto nel calore delle due panchine. Due allenatori dai toni alti, calorosi. Due a squarciagola. Sembrava fossero Domingo e Pavarotti, che a due passi dal Meazza intonavano i loro vocioni sulle note di Verdi e Toscanini.

Sfide fra allenatori sanguigni e corretti sono sempre belle, come le pagine di Soriano e Galeano che amano, che avrebbero amato uomini come questi due. Per il loro modo viscerale di vivere ogni partita. Almeno possiamo trovare un retroscena divertente in questi stadi sempre più lontani dal cuore della gente. E in questo strano calcio di piena estate.