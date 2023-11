Vocabolario Napoli 5.0: Consultazioni

Siamo a Novembre inoltrato. Il campionato ha detto abbastanza, la Champions qualcosa.

In Italia si rincorre, in Europa si vivacchia.

La questione Napoli 5.0 versione 2024, è delicata a momenti spinosa.

Un nuovo summit, un nuovo incontro, ancora consultazioni tra Garcia, Presidente e Squadra.

Castelvolturno è diventata Roma.

Consultazioni in stile Presidente della Repubblica.

Siamo al terzo o quarto scrutinio. De Laurentiis ha blindato il Parlamento e nulla esce in chiarezza.

Ci si parla, ci si confronta, ognuno pone sul tavolo le proprie idee e servirà un intento.

Unione.

Ci riusciranno i nostri “eroi”?

Garcia e la Squadra?

Garcia ed il Presidente?

Garcia ed il Futuro?

Per ora, Castelvolturno ospita riunioni ed incontri.

Delegazione dei senatori.

Capigruppo in visita al presidente e ricerca di una sintesi.

Insomma se non ridicolo il momento è certamente comico.

Il Napoli si incontra più dei cardinali a Roma.

Unione? Difficile.

Al momento vige una strana pace. Un equilibrio estremamente precario.

Si attendono news.

Ce le auguriamo definitive e serie.

Pedagogista dello Sport

