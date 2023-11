Vocabolario di Napoli Empoli: disagio

Andreazzoli vince al Maradona ed è giusto.

Dimostrazione di Conoscenza tattica e valorizzazione tecnica.

Mancano 20 minuti alla fine, l’Empoli dimostra l’uscita da dietro al Napoli e l’allenatore con i cambi la vince.

Andreazzoli mette un attaccante ed un centrocampista avanzato. Sente di poterla vincere, messaggio di coraggio.

Educazione al Rialzo.

La vince lui.

Risultato meritato nonostante l’evidentissimo divario tecnico ed economico.

Nessuno tiri in ballo aspetti psicologici, ambientali o fisici.

Il Napoli è evidentemente superiore e Berisha è di gran lunga il migliore in campo.

Si esalta infinitamente su Kvaratskhelia ad un metro a 5′ dalla fine.

Gli aspetti tecnici sono affidati ai colleghi, Napoli – Empoli 0-1, proviamo a tradurlo in un sol termine.

DISAGIO.

Del tifoso, dell’addetto ai lavori, della squadra e più di tutti del signor Garcia.

Napoli in silenzio stampa.

Ed è una pessima notizia.

Peggio della sconfitta.

Peggio di un allenatore sconfitto e sconfessato.

Disagio.

Pedagogista dello Sport

