Vocabolario di Garcia: Supplente Precario

Dopo Napoli – Union Berlino ogni sindacalista farebbe una considerazione ed si porrebbe una domanda. “Diritti e Doveri del Lavoratore”.

Senza interrogarsi sull’origine della colpa, occorre stabilire un dato.

Un “manager” può lavorare per obiettivi top, operando da precario?

Garcia lo è a tutti gli effetti. Probabilmente anche più.

Supplente a termine.

Fatta la domanda e trovata una decente risposta, c’è da stabilire se la squadra, consapevole di ciò, è disponibile a vivacchiare.

Detto fuori dai denti, la precarietà è la peggiore delle condizioni lavorative.

Non ha scadenze ma neppure garanzie. Oggi si lavora domani chissà. Paga incerta. Nel comparto pubblico, la precarietà è addirittura anti costituzionale. Il precario non ha futuro ma soltanto uno squilibrato presente.

Garcia è seduto ad un tavolo in perenne caduta. Uno di quei tavoli da ristorante a cui manca un pezzo ad una gamba.

Barcolla ogni volta che tagli una fetta di pizza.

Non è giusto, non è corretto ed è senza dubbio di scarsa qualità.

Garcia è un precario ed il guaio più grande è che ne è consapevole ed ancora peggio lo sa la sua squadra.

È un dato, veritiero.

C’è da ragionare con estrema serietà.

Ora non domani.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati