Vocabolario di Champions: Napoli “immaturo”

Due tempi. Champions. Maradona. Serata per chiudere il discorso. La migliore formazione in campo ma la squadra sbatte sul Berlino. Si incaponisce ed implode. Union Berlino modesto per non dire altro. I tedeschi che sono reduci da 12 sconfitte consecutive e sono fuori dalla coppa di Germania a Napoli fanni un punto che tiene il discorso aperto.

Il Napoli rimanda la qualificazione e dimostra immaturità.

L’ Immaturità di chi non riesce a comprendere il momento e la situazione.

I campioni d’Italia su questo dimostrano un limite che si rinnova. Credevamo ad una acquisita maturità, dobbiamo ricrederci.

Tecnicamente il commento è affidato ai colleghi più attrezzati.

In campo, questa volta il copione è invertito.

Primo tempo ordinato. Il divario è notevole. Secondo tempo alla garibaldina: arrembaggio ma scoordinato. All’arma bianca ma senza un senso preciso, tutti avanti e spazio al contropiede che sfocia nel pareggio. Individualità che coprono la squadra.

Lo stress attacca il Napoli e la reazione non riguarda il collettivo.

Politano, migliore in campo, decide di far da solo. Kvaratskhelia, invece, si incaponisce e va a sbattere.

Immaturo è il Napoli di Garcia. Lo è nella gestione, nella manovra e nella reazione.

Immaturo.

C’è da studiare, fare e migliorare.

Uno studente volenteroso ma che arruffa. Sbatte e produce un bel po’ di fumo.

Incompleto.

Immaturo.

Pedagogista dello Sport

