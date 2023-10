Vocabolario del Napoli 5.0: sovrintendente

Il Presidente è a Castelvolturno. Il Padrone di casa è tornato. Bordo campo e “binocolo”.

Serio e Faceto.

I fatti stanno così.

Garcia è un allenatore sfiduciato, anche piuttosto platealmente. Conte ha gentilmente rifiutato la panchina, De Laurentiis non trova un sostituito e “scende in campo”.

Deve essere una abitudine cara agli uomini di cinema e tv.

De Laurentiis è a Castelvolturno per sovrintendere agli allenamenti.

SOVRINTENDENTE.

Direzione, controllo e vigilanza. Sono, solitamente, i compiti di un Esperto super partes che garantisce il buon funzionamento.

La cosa fa sorridere.

Ci si allena sotto gli occhi del padrone.

Tutti sotto la lente del capo.

Domanda.

Può chi ha “prodotto” il problema, essere anche chi lo risolve senza aiuti?

Soprattutto se occorrono determinate competenze lo si può fare con la sola presenza?

Rispondetevi da soli.

Pedagogista dello Sport

