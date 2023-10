Vocabolario del Napoli 5.0: La Misura

I Greci non erano Romani. La Civiltà ellenica era fondata su due Principi essenziali.

Realizza il tuo Demone e fallo secondo Misura.

Lezione di Umberto Galimberti.

Le statue greche hanno tutte misura umana.

I Greci non avrebbero mai scolpito i Bronzi di Riace. I Greci non sfidano il dio. Lo venerano e secondo misura umana lo celebrano.

La Misura.

È quella che il Napoli 5.0 ha evidenziato ieri.

Il Madrid è di più ma il Napoli ha la sua Misura ed è dimensione europea.

Realtà.

Un nuovo step è stato fatto. Un gradino in più.

Lo scontro con i più forti è Misurarsi.

Se si vuol diventare tennisti da classifica Atp, serve incontrare Novak Djokovic. Si perde ma si impara e soprattutto si cresce. Si comprende la Misura.

Il Napoli ha la sua.

Quella giusta per il 2023. Né più né meno di quella reale. Lo ha compreso Osimhen che resta a secco, Kvaratskhelia che lotta, affamato, lo ha compreso il Napoli, Garcia, il pubblico ed il presidente.

Misura greca.

La Misura del Napoli dice 70 minuti alla pari con i più forti di Europa, diverse opportunità ed occasioni per ferire mortalmente il Real ma anche diversi tratti in cui si può crollare feralmente.

