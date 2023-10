Vocabolario del Napoli 5.0: la fiducia

Fiducia a tempo determinato? Una assurdità.

Un ossimoro.

Improponibile nel dirlo ed ancor prima nel pensarlo.

Non esiste governo che non abbia fiducia nei numeri. Può anche non averla nel Paese ma nei numeri in Parlamento non si transige.

A questo punto dopo le esternazioni romane ed “universitarie” di De Laurentiis, un allenatore serio si sarebbe dimesso. Le dimissioni però non sono di questo mondo. In Italia poi, più rare delle pepite d’oro.

Il termine FIDUCIA è di per sé tondo. Completamente.

Non ammette falle.

Non prevede dubbi. C’è fiducia o non c’è. È inaccettabile l’idea di una fiducia a tempo. Un governo, una assemblea di condominio ha la fiducia e quindi maggioranza o cade.

L’amministratore senza numeri è un fantoccio.

Anche un sol voto può comportare la fine di una legislatura, figuriamoci in una squadra di calcio.

Nel gioco con i “gesti”. Garcia ha già contro, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Togliamo su 11 quelli che non parlano, eliminiamo i neo arrivati, mettiamo da parte quelli che non ci stanno capendo molto ecco che Garcia è in netta minoranza. In un governo sarebbe caduto.

Non ha la Fiducia.

Il presidente della “Repubblica” De Laurentiis deve prenderne atto. Anzi.

Essendo egli stesso responsabile dell’incarico di governo, se non altro dovrebbe affrettarsi a trovare un valido successore.

Fare mea culpa ed attivarsi rapidamente.

Alla conta, Garcia non ha la Fiducia.

Quella è tempo, è una invenzione.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati