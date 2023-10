Vocabolario del Napoli 5.0: Autostima

Il Napoli 5.0 torna a far il Napoli. 3-1 in casa del Verona. È una buona notizia. Una luce discreta dopo un grigio tunnel. Luce discreta non accecante nel pomeriggio già invernale del Bentegodi. I 3 punti, sono la migliore iniezione di Autostima.

Parola del Sabato.

Autostima. Detto in maniera semplicistica,

Fiducia nei propri mezzi.

Il Napoli ha mezzi non comuni. Garcia stesso se ne è reso conto. Le sostituzioni di oggi sono evidentemente meno cervellotiche.

Altra buona notizia.

Il campo parla.

A Garcia occorre un lungo filotto di vittorie. Occorre che si consolidi, appunto, l’autostima.

Servono appuntamenti ed impegni. Incontri e punti in classifica.

Autostima di Squadra.

Singoli e processo comune.

Lobotka è tornato Lobotka. Kvaratskhelia fa il campione che è e Zielinski salda il tutto.

Manca Osimhen e forse non è un male assoluto.

Alcune mancanze possono per riflesso far Crescere.

Questi sono Uomini.

Serviranno prove.

C’è da ritrovare la Strada, soprattutto quella perduta.

C’è luce in fondo al tunnel.

Ottima notizia.

Pedagogista dello Sport

