Vocabolario del Napoli 5.0: Appuntamento

Non lo dirà.

Non può.

Garcia col Milan si gioca il Napoli.

Panchina e Futuro.

Aldilà delle schermaglie a Castel Volturno e delle parole usate per stemperare il momento, Garcia è al bivio.

De Laurentiis lo ha praticamente marcato ad uomo per 15 giorni.

Un mix di balia ed osservatore.

Garcia si gioca il Napoli ed in qualche modo la carriera matura.

Detto con sincera onesta’.

Napoli – Milan è un bivio.

Il suo.

Serve dirsele le cose.

Serve chiarezza.

A Garcia occorre una prestazione in stile Napoli. Una serata speciale.

Dovesse ripetersi uno spettacolo simil Fiorentina, arriverebbero critiche da ogni dove.

Sacrosante.

Opportune.

Non basterebbe il De Laurentiis pompiere.

La cosa potrebbe sfuggire di mano.

Le cose serve dirsele.

Nascondere il fattore “capolinea” di Napoli – Milan sarebbe un errore.

Occorre la prestazione.

Gara da Napoli.

I punti dopo, la prestazione subito.

Garcia deve convincere.

Domani o “mai più”.

