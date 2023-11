Vocabolario del Lunedì: le conferme di Garcia

Fatta salva l’Inter, non c’è squadra più forte del Napoli. Nonostante Garcia, diremmo con ironia.

Il turno ha espresso valori evidenti. Il Milan cade in casa per mano di una Udinese resuscitata, Roma e Juve vincono per un gioco del destino. Solo l’Inter doma una ottima Atalanta. La Lazio è più discontinua del meteo.

Per paradosso, il Napoli che ha fatto di tutto per mettersi nei guai, esce da Salerno e da questo turno, con la Consapevolezza e la Conferma di valere la corsa al titolo.

Il Napoli lo sa probabilmente Garcia no.

“Tre vittorie di fila” dice spesso il Francese.

Troppo poco, diciamo noi. Messaggio a ribasso, sostengo.

La Sensazione è che Garcia non abbia ancora chiaro di esser salito su una F1 e che nelle mani ha il privilegio di giocare per lo Scudetto.

Ancora.

Nelle parole, nei cambi, nella gestione della gara, nelle conferenze prima e post gara, Garcia pare non fidarsi completamente della sua Squadra.

Sensazione di un comandante troppo attento al pericolo e poco “innamorato” delle Possibilità di Piacere.

Questione di Carattere, visione della vita, del futuro e della funzione dei Desideri.

Garcia è un amministratore di condominio o un architetto illuminato e funambolico?

Per ora più il primo.

Il cervello cerca conferme e di questo si alimenta.

Bias della Conferma.

Ora la Champions.

Pedagogista dello Sport

