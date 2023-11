Vocabolario 5.1: Mazzarri dopo 10 anni, un tempo infinito

“Un uomo che a 50 anni guarda il mondo come faceva a 20, ha sprecato 30 anni della sua vita”.

Mohammed Ali.

De Laurentiis che ha tanto spinto il Napoli nel mondo, ha dovuto guardar nell’armadio dei ricordi.

Non lo avrebbe fatto per un film.

Non si sarebbe affatto ad un attore retrò per una produzione cinematografica.

Verdone al cinema non paga. Lo sa bene il presidente e lo sa Verdone.

Il campo darà i suoi verdetti e non è detto siano immediatamente veritieri.

Il calcio di 10 anni fa è preistoria. Il Napoli di Cavani e Lavezzi lo è, Mazzarri ugualmente. 10 anni sono una enormità.

10 anni, due mandati governativi, possono indirizzare la politica di un Paese per un secolo.

Almanacco poco altro il ricordo del primo Mazzarri.

Passione, determinazione, adrenalina e tutte le belle parole che fanno sensazione, appartengono al catalogo delle filosofie spicciole.

Il Napoli ed il Mazzarri di domani, appartengono ad un tempo nuovo.

Differente. Profondamente.

Purtroppo o per fortuna nuovo è il mondo, nuovo è il calcio.

Mazzarri è un uomo nuovo?

Il calcio non è una scienza esatta.

Non si presta ad una chiara sociologia aziendale, è pur sempre uno show atipico.

Gasperini primo ostacolo.

Il più ostico per Mazzarri.

I primi veri pensieri li faremo post Atalanta.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati