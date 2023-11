Vocabolario 5.0: L’ Essenziale

Contava vincere. I 3 punti erano più essenziali della prestazione. Cosi è stato. Probabilmente la prestazione non entusiasmante, è legata anche ad una Salernitana davvero impalpabile. Poco presente.

Non basterà l’impresa stile Nicola. Inzaghi, Filippo, dovrà rivolgersi a tutti i propri santi per salvare i Granata. 4 punti in classifica sono un “obbrobrio”.

Tanta buona volontà ma zero tiri in porta. Difficile anche provare un commento sugli uomini di Iervolino. Non c’è condanna tantomeno assoluzione.

Il Napoli è troppo più forte. In ogni reparto, nel collettivo ed anche nei momenti più critici.

Essenziale.

Zielinski su tutti.

Lobotka ai suoi livelli.

Garcia che anche questa volta “azzarda” lo show sostituzioni, non corre nessun rischio.

1-0 al 70′ e toglie nello stesso istante Kvaratskhelia e Raspadori.

Non crea danni ed è già una ottima notizia.

Anzi, Elmas fa il 2-0.

Ha ragione il Francese.

Oggi.

I colpi di Raspadori e nel finale del Macedone, danno 3 punti fondamentali agli Azzurri.

Il Gioco?

Aspetto tecnico?

Commento da rimandare.

3 punti per continuare.

