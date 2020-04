Vlahovic: “Ho avuto paura ma ora sto bene. Amo la Fiorentina”

Da anni chi lavora nel calcio, sente parlare di Dusan Vlahovic come un predestinato. Un attaccante che ha l’ambizione di diventare il più forte del suo paese, la Serbia. Magari di tutta Europa. Quest’anno, si è imposto anche al grande pubblico, mostrando per la prima volta con una certa continuità di cosa è capace a soli 20 anni compiuti a gennaio. 8 gol in stagione con la maglia della Fiorentina tra Serie A e Coppa Italia, alcuni pesantissimi oltre che bellissimi, come quello segnato in casa contro l’Inter di Conte. Recentemente ha però dovuto affrontare un’altra prova, forse la più importante della propria vita, ovvero quella del Covid-19, essendo stato uno dei calciatori in Italia, ad essere stati colpiti da questo maledetto Coronavirus: “Non nego di aver avuto paura – ha dichiarato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com – ma oggi sono decisamente più sereno”.