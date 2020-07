Vivibilità, Venanzoni (La Città): “Svolta per Torre Annunziata, non ghettizzare i cittadini”

I cittadini di Torre Annunziata privati del mare, dei trasporti. Costretti a ricorrere a soluzioni alternative per usufruire di servizi essenziali per raggiungere il posto di lavoro, il capoluogo Napoli, e vivere un territorio che pur sempre fa parte di quel Miglio d’oro, ricco di bellezze monumentali come le Ville Vesuviane.

Una sorta di ghettizzazione che in parte coinvolge anche parte delle istituzioni a cui chiediamo una maggiore sensibilità e dunque una svolta. La soppressione della fermata della Circum, fondamentale servizio di collegamento con gli altri comuni alle pendici del Vesuvio, chiesta un anno fa dalla stessa amministrazione comunale, per problemi legati a ingorghi di traffico dovuti a un passaggio a livello e questioni ambientali, rappresenta un duro colpo per questa area che per i residenti sta sempre più diventando un Comune di serie B.

Non si può che stare a fianco, solidarizzare con quelle associazioni che stanno tentando da tempo di restituire il territorio a una migliore vivibilità.

Invece, continuando così si rischia di emarginare i cittadini che, oltretutto, non possono neanche godere del proprio mare, inquinato dalle foci del fiume Sarno, come invece accade agli abitanti dei comuni costieri che puntano anche a una sostenibilità economica.

E’ tempo di intervenire, rispettare e dare risposte alle esigenze di decine e decine di migliaia di persone.