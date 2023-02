Vittorie di Milan ed Inter: buona notizia per il Napoli

Il Napoli batte il Sassuolo. Lo batte di schianto. Il giorno dopo, vincono Milan ed Inter ed è una buona notizia. Vincono battendo Monza ed Udinese ed è una cosa importante.

Importante per il campionato innanzitutto.

Sembra un ossimoro ma al Napoli serve che dietro non molino di botto. Serve Lukaku e se è possibile Ibrahimovic.

Serve il campionato resti una vera competizione. Per carità, il distacco è importante, possiamo dire serenamente, incolmabile ma un pizzico di pressione serve. Serve tanto.

Questo Napoli è sinceramente affamato e non ha il problema della scintilla ma il mordente non deve mancare.

Per un clamoroso calo di mordente si è buttata via la chance coppa Italia. Occorre Desiderio, poche chiacchiere. Guai a calare nella misura del desiderare.

La Juventus naviga con i meno 15 di penalizzazione. Le saranno tolti? Non lo sappiamo ma serve vinca a La Spezia. Serve resti un avversario. Serve possa in qualche modo tenere il campionato vivo. Nei cali di tensione si fanno brutte figure ed è statistica che nei momenti di troppa quiete, il calciatore rischia gli infortuni.

L’attenzione è prevenzione. Serve che il campionato si tenga vivo più a lungo possibile.

Napoli primo. Inter e Milan secondi, dietro tanto dietro.

