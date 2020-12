Vita da Club: il Napoli Club Viterbo

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La sesta intervista è dedicata al Napoli Club Viterbo del presidente Pasquale Di Pierno.

–Parlaci di te e del Club che rappresenti

Sono Pasquale Di Pierno il presidente del Napoli Club Viterbo, costituitosi nel novembre del 2013 dalle ceneri di un Club già esistente nei mitici anni d’oro del Napoli di Maradona. All’inaugurazione erano presenti oltre centocinquanta persone, incredibilmente a Viterbo ci sono tanti tifosi del Napoli. Il nostro direttivo è composto da sette persone che si prodigano per far crescere il club.

Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Il momento per me più emozionante è stato il 28 gennaio 2018, giorno in cui abbiamo potuto inaugurare una sede tutta nostra; era presente la nostra amica Antonella Leardi mamma di Ciro Esposito.

Raccontaci una storia particolare legata al club.

Di momenti toccanti ne potrei raccontare diversi, quelli a cui sono più legato riguardano la beneficenza. Con molti Napoli Club del Mondo abbiamo il piacere di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati.

Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

In questo momento così difficile stiamo cercando con tutte le nostre forze di tenere vivo il nostro Club, chiedendo una mano anche ai soci, i quali non fanno mancare il loro apporto.

Quali sono i tre calciatori del Napoli, ad esclusione di D10S, a cui ti senti più legato?

Chi veste la nostra maglia per me è sempre speciale, ma se proprio devo citare qualcuno come non ricordare il mitico capitano Giuseppe “Pal e Fierr” Bruscolotti, che ho avuto il piacere di incontrare più volte, poi ancora il Pocho e il Matador, ma anche tanti altri.

Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

In conclusione estendo un invito a tutti i Napoli Club del Mondo e, più in generale, a tutti i tifosi partenopei a visitare Viterbo, città dei Papi, con la sua distesa di oliveti, terra di castagne incastonati in una splendida cornice di borghi medioevali. Da non dimenticare inoltre la presenza di strutture con acque termali, altra caratteristica del territorio.

Se avessi Diego dinanzi a te cosa gli diresti?

Mi chinerei e gli bacerei il piede sinistro, per poi abbracciarlo forte

