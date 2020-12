Vita da Club: il Napoli Club Pinerolo

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La settima intervista è dedicata al Napoli Club Pinerolo del presidente Giandomenico Lombardi.

Parlaci di te e del Club che rappresenti

Mi chiamo Giandomenico Lombardi e sono presidente del Napoli Club Pinerolo (Torino) dal 1 gennaio 2019 oltre ad essere un socio fondatore. Il Napoli Club Pinerolo è stato costituito il 4 dicembre del 2016 e nasce da una pazza idea di 5 persone. Abbiamo cominciato questa avventura senza una sede fissa per le visioni collettive delle partite appoggiandoci a 2 locali della zona che in occasione delle partite ci mettevano a disposizione la sala, mentre gli incontri del Direttivo avvenivano solitamente al tavolino di qualche bar aperto la domenica mattina. Grazie al crescente interesse scaturito da questo progetto è aumentato il seguito e questo ci è servito da ulteriore stimolo per un cambio di marcia e per una visione diversa di Club per cui nell’agosto 2019 finalmente siamo riusciti a trovare una sede tutta nostra che attualmente la possiamo considerare la nostra seconda casa (se non la prima in particolari periodi, per il tempo che ci trascorriamo).

L’attuale Direttivo è composto oltre che da me dal Vice-Presidente e Tesoriere Gianni Mosca (socio fondatore e sempre in carica dalla fondazione), il nostro Segretario Fabio Chessa (socio fondatore e anche lui ha ricoperto questa carica dalla fondazione) e i Consiglieri Rocco Iasevoli (che anche se non in carica da subito, si è avvicinato a questa attività durante il primo periodo dalla fondazione) Antonio Isaia e Laura Arena (gli innesti di qualità di quest’anno). Alla fine della scorsa stagione come Club abbiamo raggiunto la quota di 170 iscritti.

Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Di momenti belli e felici per fortuna ce ne sono stati molti, ma per la storia, se pur breve, del nostro Club mi sento di affermare che uno su tutti è stata l’inaugurazione della Sede con ospite d’eccezione Giovanni Francini (grazie all’intervento di un nostro socio storico Franco Savarise che ci ha fatto da “gancio”) e grazie all’amico Pietro Maiello l’evento è stato ripreso dalle telecamere di Casanapoli oltre agli amici del neorinato gruppo storico della tifoseria del Toro Orgoglio Granata sezione di Pinerolo con la presenza del Presidente Onorario Claudio Ferrero, dell’attuale Presidente Marco Morosinotto ed alcuni membri del Direttivo oltre a moltissimi soci ed amici del nostro Club abbiamo vissuto un’emozione unica.

Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Forse l’aneddoto più simpatico e curioso allo stesso tempo è quando siamo riusciti ad avere ospiti in sede, in occasione del Carnevale e proprio per dare la giusta importanza ai piccoli soci del Club, le maschere che a Pinerolo aprono il periodo carnevalesco, cioè quelle di Gianduja (Davide Gozzi) e le Giacomette (Carmen Distinto e Maria Rosa Passarella), evento molto apprezzato dalle famiglie presenti anche se così lontano dalle nostre tradizioni.

Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Ovviamente in questo periodo storico le difficoltà da affrontare sono molteplici. Forse il più difficile è il non poter frequentare la nostra sede, quindi ci sentiamo un po’ tutti orfani di qualcosa anche se abbiamo spudoratamente preso spunto dall’amico Antonio De Falco (Presidente del Napoli Club Cagliari) per farci aiutare dalla tecnologia per promuove incontri e tombolate in video conferenza, ma questo periodo di lock down lo stiamo però utilizzando per creare ed impostare progetti futuri da concretizzare in fase di riapertura.

Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Per me che a 16 anni andavo sotto il suo balcone quando a Villar Perosa trascorreva con tutta la squadra il ritiro in vista della partita a Torino proprio contro il Toro sarebbe un emozione talmente grande che sinceramente non riuscirei a mettere insieme non solo una frase ma addirittura 2 parole di senso compiuto. Probabilmente ancora oggi sarebbe questa la mia reazione. Probabilmente la meno idonea, ma la più sincera per la persona che in cuor tuo la vedi come un simbolo.

Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Di nomi ce ne sarebbero moltissimi, ma avendo personalmente vissuto in prima persona sia il 1° che il 2° Scudetto del Napoli, anche allo stadio, un giocatore su tutti che mi è rimasto impresso è Francesco Romano perchè secondo me dal suo innesto con vicino D10S è riuscito a far cambiare il volto di quella squadra. Gli altri due nomi senza togliere nulla a tutti gli altri grandi calciatori che sono stati o sono diventati grandi a Napoli sono il primo, per me importante per la risalita dal brutto periodo della retrocessione in serie C, l’arciere Emanuele Calaiò che, con la sua grinta, riusciva a concretizzare tutto quello di buono che la squadra costruiva alle sue spalle, ed il secondo come non citare Marek Hamsik, il Capitano, simbolo di rinascita ed affermazione di questa Squadra.

Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Per evidenti ragioni geografiche a Pinerolo non abbiamo il mare, quindi il paesaggio non è lo stesso che può avere Bruno Magliano (Presidente del Napoli Club Cava de Tirreni) dove ho partecipato ad un incontro dei Club Napoli del Mondo lo scorso anno e dove ho conosciuto veramente tante belle persone con la mia stessa passione ed impegno ma purtroppo non posso citarli tutti altrimenti l’elenco sarebbe lunghissimo, ma ne approfitto per invitare tutti, nessuno escluso, a Pinerolo, un motivo su tutti, perchè a Pinerolo c’è una filiale dei Napoli Club d’Italia e del Mondo che non aspetta altro che incontrare quanti vogliono passarci a trovare o a vedere una partita insieme, oltre a questo si può partecipare alla rievocazione storica della “Maschera di Ferro” dove ogni anno c’è il Toto-Personaggio (chi è il personaggio “famoso” di quest’anno che si cela sotto la Maschera di Ferro?) oltre ad avere un’eccellenza della pasticceria nata proprio a Pinerolo, la Torta Zurigo. Non mi voglio dilungare oltre ma vi invito a venirci a trovare e scoprire di persona le tipicità del territorio Pinerolese. Ne approfitto per ringraziare tutti i Soci che hanno creduto e continuano a credere in questo progetto, ma allo stesso tempo volevo ringraziare i promotori e tutti gli amici del Gruppo dei Club Napoli del Mondo, perché anche grazie al contributo di tutti loro attraverso iniziative comuni, scambi di informazioni utili e tanto altro ancora, ci hanno aiutato a crescere.

Rosario Avenia