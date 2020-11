Vita da Club: il Napoli Club Padova “Ricomincio da tre”

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La quinta intervista è dedicata al Napoli Club Padova “Ricomincio da tre” del presidente Giosuè Parolisi.

Parlaci di te e del Club che rappresenti

Salve sono Giosuè Parolisi, presidente del Napoli Club Padova “Ricomincio da Tre” (omaggio a Massimo Troisi). Il 21 Febbraio 2012, in quella notte magica, il Napoli batteva in champions league il Chelsea per 3 a 1!! Fondammo in quella occasione con pochi amici, il primo Napoli Club Padova nella città del Santo, raccogliendo le ceneri del Napoli Club Padova Azzurra, esistente già negli anni 80/90. Un membro di quel vecchio club ci donò il loro striscione come testimone, per portare avanti la passione azzurra “lontani da casa”. A 35 anni, con una bambina di 4 anni, non è stato per niente facile portare avanti il club fino ai giorni nostri. Ho tolto tanto tempo alla mia famiglia, ma l’amore per il Napoli e la mia terra mi hanno sempre fatto superare tutto e tutti. Ad oggi mi sento di ringraziare soprattutto i 35 soci attuali che ancora una volta hanno dimostrato di credere in questa bellissima realtà! In questi 8 anni diversi locali, ci hanno ospitati ed appoggiati nel portare avanti la nostra passione, d’altronde siamo briganti dentro! Abbiamo in progetto ti prendere una sede tutta per noi, sappiamo che non sarà facile, ma nemmeno impossibile. La nostra forza e la nostra pazienza ci sosterranno sempre in questo nostro obiettivo! Fra i 35 membri vorrei ricordare i nostri soci onorari: Gianni Di Marzio, Roberto Policano, Massimiliano Esposito, Alessandro Renica, Elena Anticoli De Curtis nipote del grande Totò e Tommaso Bianco attore teatrale e cinematografico, nonché allievo di Eduardo De Filippo.

Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Uno dei tanti ricordi più belli è stato un evento extra-calcio: la storia dei Briganti raccontata da Fernando Luisi responsabile culturale del Napoli Club Udine, un club molto amico del nostro, come anche quello di Bologna,Trento e speriamo in futuro tanti ancora!! Nella stessa serata ci fu l’intervento di Gianni di Marzio su Maradona e l’emozione fu tanta … Il primo italiano che ha conosciuto Maradona è stato proprio lui.. Gianni di Marzio e non aggiungo altro!

– Raccontaci una storia particolare legata al club.

L’aneddoto più bello e divertente è stato in occasione di un brindisi di Natale con le rispettive famiglie. Ospite della serata era Tommaso Bianco; con lui abbiamo rifatto la famosa scena della “mezz’ora” dal famoso film “32 Dicembre” di Luciano De Crescenzo. La parte di Alfonso Caputo è stata ben recitata dal tifoso più longevo che abbiamo a Padova, il sig. Mocerino Antonio. È doveroso ricordare, in un’altra cena Natalizia, una serata dedicata alla musica napoletana classica con il tenore Cortese Francesco; ebbene quella stessa sera, oltre alle grandi classiche, cantammo tutti in coro Nuje simm d’o sud!

Ci sono stati momenti di difficoltà nella gestione del club?

Il principale problema è quello di trovare una propria sede, pertanto le difficoltà sono soprattutto di natura economica; partire da zero non è facile per nessuno, ma noi non ci abbattiamo e crediamo nel sogno.

Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di D10S, a cui ti senti più legato?

I calciatori che hanno lasciato il segno in questi 8 anni sono stati sicuramente Lavezzi, Hamsik, Cavani ed infine il nostro capitano Lorenzo Insigne oltretutto di Frattamaggiore limitrofo al mio paese di origine Frattaminore!

Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

L’invito che faccio a chi volesse venire a visitare la città di Padova, oltre alla Basilica di Sant’Antonio e la Cappella degli Scrovegni ben conosciute in tutto il mondo, consiglio i bellissimi Colli Euganei, in particolare in Borgo di Arquà Petrarca. Riguardo alla gastronomia a mio parere vi consiglio il ristorante macelleria Tolin una vera eccellenza culinaria a base di carne presso Lozzo Atestino. Rubo le ultime righe per annunciare a tutti i club che a covid debellato mi piacerebbe organizzare a Padova un torneo di calcio a 5 riservato ai Club Napoli del Mondo.

Rosario Avenia