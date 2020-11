Vita da Club: il Napoli Club Imola

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La terza intervista è dedicata al Napoli Club Imola del presidente Emilio De Conte.

Parlaci del Club che rappresenti

Il Napoli Club Imola esiste dal settembre 2010. Siamo un gruppo di 45 persone ed abbiamo una sede sita in un centro sociale. La stessa, non è solo frequentata dai soci, ma anche dalle proprie famiglie. Grazie a questo si è instaurato un legame molto forte e qualsiasi scusa è buona per festeggiare ed organizzare cene. Questi eventi ci danno, oltre che aggregazione, una forza economica in più poiché parte dell’incasso è destinato al fondo cassa.

Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Il ricordo più bello di questi anni è stato quando un giorno sono stato contattato da una persona che stava organizzando una partita di beneficenza per un bimbo che doveva disputare quella partita che non vorresti mai giocare. Subito la nostra risposta è stata massiccia, su otto squadre partecipanti, due le procurammo noi. Fu una bellissima serata. Ricordo le piadine e la birra ma soprattutto tanti cori e fumogeni di incoraggiamento per quel bimbo, tifosissimo del MILAN. Grazie a quella serata, però, è diventato tifoso del Napoli. In questi 10 anni abbiamo passato tanti momenti belli, ma le emozioni di quella serata sono forti infatti, mentre le racconto, ho ancora gli occhi lucidi. E’ bello regalare emozioni facendo qualcosa per chi è in difficoltà.

Raccontaci una storia particolare legata al club.

Con i vari soci abbiamo passato tanti bei momenti, divertenti. Quello che sempre raccontiamo ad un nuovo iscritto è la trasferta di Milano. Non iniziò nel migliore dei modi. Un furgone da nove posti ma eravamo in dieci, perché c’è sempre il genio dell’ultimo momento; che fai? non lo fai venire? Si arriva a Milano e chiediamo informazioni a dei tifosi partenopei. Non l’avessimo mai fatto, loro di buon cuore ci dissero che sapevano la strada, ma in realtà non fu così! Decidemmo di andare insieme a loro ritrovandoci così, insieme agli ultras dell’Inter. Spaventati e non so come mai, riuscimmo a defilarci. Finisce la partita, sull’autostrada all’altezza di Lodi, il furgoncino inizia da dare problemi in fase di accelerazione. Praticamente si spense il furgone. Temperatura alle stelle, tutte le luci del quadro accese. Fu il panico totale. Auto e camion che suonavano e i soci che mi strillavano contro: accelera! Ma che dovevo accelerare?! Nonostante ciò, loro continuarono a cantare. Si fecero le cinque del mattino e tutti distrutti arriviamo ad Imola. Per finire? Ci fermarono i Carabinieri. Fortunatamente il lieto fine, dato che in pattuglia c’era un socio del club. Quando ne parliamo ci mettiamo sempre a ridere perché oltre a tutte le disavventure e alla sconfitta del Napoli, per noi è stata la trasferta più bella.

Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Stiamo attraversando un momento storico particolare e per nostra fortuna il direttivo del centro che ci ospita per ora ha sospeso i pagamenti dei mesi non usufruiti. Ho sentito e letto però di altri club che purtroppo non hanno avuto la nostra fortuna e colgo così l’occasione per augurare loro il meglio. Anche noi negli scorsi anni purtroppo, abbiamo avuto delle difficoltà. Non avevamo una sede stabile ed eravamo sempre in giro in cerca di altre sedi che potessero ospitarci. Abbiamo chiesto a chiunque di consegnarci una sede, ricevendo però sempre porte in faccia. Una volta addirittura, motivando il rifiuto con: “SIETE NAPOLETANI”. Per fortuna molti di noi sono anche impegnati nel sociale e proprio grazie a questo, pian piano, ci siamo fatti voler bene e per noi così, si sono aperte le porte ed abbiamo ottenuto finalmente una sala. Con orgoglio, dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto, anche il Sindaco viene a trovarci spesso, soprattutto alle nostre cene. Da poco abbiamo anche avuto contatti con il Vescovo che ama i Napoletani e per questo insieme a noi ha intenzione di organizzare la festa di San Gennaro ad Imola.

Quali sono i tre calciatori del Napoli, ad esclusione di D10S, a cui ti senti più legato?

Siamo legati ai ricordi e per questo non dimentichiamo cosa hanno fatto per il Napoli Gianluca Grava e Paolo Cannavaro. Per me sono i calciatori più importanti dopo l’epoca di Maradona, perché grazie a gente come loro adesso questa nuova generazione tifa Napoli. Loro sono partiti dal basso. Ci hanno portato in Europa League ed in Champions League. Non dimenticando però, la vittoria della Coppa Italia. E’ sempre facile ricordare il campione. Ma loro sono stati piccoli campioni che hanno fatto però cose più importanti dei grandi. Quella vittoria segnò anche un addio amaro. Anche se grazie a quell’addio il Napoli è cresciuto ed ha acquisito un valore sempre più alto. In questa lista di campioni quindi, come fai a non mettere il POCHO? Velocità e dribbling. Dopo quasi vent’anni finalmente vediamo un calciatore degno di classe. I cori ad inizio partita tutti dedicati a lui e quella foto che non dimenticherò mai: Juve-Napoli, tutti abbracciati tranne lui. Si, lui è proprio Masaniello.

Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Questa Città per fortuna è piena di Campani e grazie a questo riusciamo ad avere anche una discreta pizza. Sappiamo bene che la loro specialità sono tortellini e piadine. Imola è una città di 70.000 abitanti, piena di verde, parchi e piste ciclabili, perfetta per le famiglie. Tutto funziona quasi alla perfezione. Il vanto per questa città è il suo autodromo che a detta di Lewis Hamilton è il più bel circuito dove ha corso. Purtroppo però qui’, mori anche il più grande pilota di tutti i tempi, Ayrton Senna. Da quest’anno è tornato anche il GP, purtroppo senza tifosi, ma è stato comunque un evento bellissimo.