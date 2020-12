Vita da Club: il Napoli Club Città di Castello

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La decima intervista è dedicata al Club Napoli Città di Castello del presidente Michele De Santis.

Parlaci di te e del Club che rappresenti

Sono Michele De Santis presidente del club Napoli Città di Castello. Sono Nato a Napoli il 13 maggio 1983 ma da 21 anni vivo a Città di Castello, piccola cittadina dell’Umbria. Il nostro Club (nostro perché siamo 5 soci fondatori) è nato poco tempo fa e precisamente il 30 novembre 2019. Oltre a noi soci fondatori partecipano e sostengono le attività del club 25 tesserati che condividono la passione per il Napoli calcio e il desiderio di ritrovarsi insieme. Nonostante la giovane età del club, la partecipazione alle varie iniziative intraprese hanno sempre riscosso un buon seguito e partecipazione e saremmo veramente decollati se non fosse stato per il particolarissimo momento che stiamo vivendo.

Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Il momento più emozionante per me è stato quando abbiamo registrato ufficialmente il club ed è stato messo nero su bianco il nostro sogno. Poi tanti momenti speciali come l’inaugurazione, la prima partita nella nostra sede e la trasferta allo stadio San Paolo per la partita di Champions Legue del 25 febbraio 2020 Napoli vs Barcellona. Eravamo in 18 ed è stato bello vivere questa fantastica giornata grazie alla quale alcuni hanno potuto “vivere” per la prima volta l’incredibile e unica atmosfera dello stadio Maradona.

Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Le nostre attività purtroppo sono state presto interrotte dalle restrizioni anti-covid almeno quelle legate all’apertura vera e propria della sede. Il nostro spirito d’iniziativa però non si è mai fermato con video/chiamate di gruppo e la sentita iniziativa che ci ha legato al reparto Covid dell’ospedale di Città di Castello che abbiamo ringraziato e rincuorato per il duro e prezioso lavoro facendogli recapitare delle buonissime pizze rigorosamente napoletane.

Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Sicuramente il nostro è stato un battesimo di fuoco, appena pochi mesi di attività e subito abbiamo dovuto fermarci a causa del covid. Nonostante tutto non ci siamo fermati definitivamente ma appena è stato possibile seguendo scrupolosamente i protocolli di sicurezza e dopo aver fatto sanificare la sede siamo ripartiti con le nostre attività ovviamente contingentando le presenze, mantenendo il distanziamento e in tutta sicurezza. In questo momento ovviamente stiamo rispettando le restrizioni legate alla nostra regione sospendendo le attività ma siamo già pronti a ripartire quando la situazione epidemiologica ce lo consentirà nuovamente.

Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Mi verrebbe da dirgli tantissime cose ma una in particolare “grazie per i bei momenti che hai fatto vivere a una popolazione intera per i 7 anni che hai indossato la maglia AZZURRA. GRAZIE DIEGO”.

Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Togliendo Maradona che è il più grande amore nel cuore di noi napoletani, i giocatori che più ricordo con più affetto sono: Hamsik che ho avuto il piacere di conoscere di persona e che ha abbracciato non solo la maglia del Napoli calcio ma anche e soprattutto la città diventando un vero e proprio Napoletano. Poi Ciro Mertens che a suon di gol è entrato nei cuori di noi tifosi napoletani

Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Città di Castello è una piccola Città umbra in una delle vallate più belle del territorio, la Val Tiberina ai confini con la Toscana. Oltre alla bellezza paesaggistica caratterizzata da verdi valli e borghi medievali, Città di Castello è famosa per il Museo Burri dedicato al famoso artista di questa città Alberto Burri, le cui opere sono considerate tra le più importanti e innovative dell’arte contemporanea. La Mostra Nazionale del Tartufo, Only Wine Festival, Festival delle Nazioni e L’Altro Cioccolato sono manifestazioni di pregio che attraggono ogni anno migliaia di persone in questa splendida città. Vi aspettiamo

Rosario Avenia