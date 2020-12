Vita da Club: il Napoli Club Capitale Azzurra

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La nona intervista è dedicata al Club Napoli Capitale Azzurra di Roma del presidente Claudio Di Matteo.

Parlaci di te e del club che rappresenti

Sono Claudio DI MATTEO, presidente del CLUB NAPOLI CAPITALE AZZURRA, napoletano del vomero che per motivi lavorativi trasferito nella capitale nel 1985, per cui, essendo lontano da casa, ebbi l’idea, nel 2011, di creare un Club di tifosi del Napoli e che poi, negli anni, è diventato qualcosa di più di un Club di semplici tifosi, ma, di amici con i quali condividere, oltre le partite, anche varie cene, feste e gite con le proprie famiglie. Il Club si trova nella parte nord della Capitale, esattamente tra Via Salaria e Via Nomentana, e, attualmente, conta circa 80 soci.

Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Momenti emozionanti in questi ultimi nove anni sono stati moltissimi, ricordo la festa di inaugurazione del club in un noto ristorante con tutti i soci e famiglie, quel giorno fu così emozionante; nessuno avrebbe immaginato che ad oggi il club fosse più vivo che mai. Altra emozione è l’aver partecipato allo stadio olimpico alle due finali di coppa Italia vinte, ma, in assoluto, le partite di champions viste al S. Paolo ti lasciano sempre delle emozioni indescrivibili.

Raccontaci una storia particolare legata al club.

Il momento più toccante in assoluto è stato quando, con altri Club, siamo andati all’ospedale Gemelli di Roma, per andare a portare la nostra vicinanza alla famiglia di Ciro Esposito, e, in questa occasione, ho conosciuto una famiglia con valori eccezionali, la quale, anche se provati dalla situazione che stavano vivendo da moltissimi giorni, è stata di esempio a tutta l’Italia.

Come sta reagendo il Club a questo evento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

In questo momento particolare, per stare tutti uniti, abbiamo pensato di organizzare varie iniziative, ad esempio un gioco a premi riguardante la nostra squadra del cuore, poi, varie riffe a premi sempre con regali del nostro Napoli ed in ultimo, altra riffa dei francobolli celebrativi della vittoria della coppa Italia del Napoli. Anche se non ci possiamo incontrare, siamo sempre in contatto con videochiamate e la chat del Club.

QUALI SONO I CALCIATORI DEL Napoli, ad esclusione di D10S, a cui ti senti legato?

In assoluto i calciatori che mi sono rimasti nel cuore sono Mister 2 miliardi Beppe Savoldi, Ruud Krol, che con la sua classe e quasi da solo ci stava portando a vincere il primo scudetto della nostra storia, ed infine, come non ricordare “O PALO E FIERR”, il mitico capitano Giuseppe Bruscolotti, anche perché, quando giocavo con i miei amici, ero soprannominato con il nome di Bruscolotti.

Cosa consigli di visitare (e mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Cosa vedere e mangiare a Roma penso che sia superfluo dirlo, così come Napoli, è una città visitata in tutta la sua bellezza, consiglio, se si vuole mangiare qualcosa di caratteristico in una delle trattorie ed osterie storiche, di andare a Trastevere dove cucinano dei buoni piatti caratteristici romani.

Se avessi Diego dinanzi a te cosa gli diresti?

Caro Diego, il 5 luglio del 1984 ero presente al S.Paolo, e, già da quel giorno, il popolo napoletano capì che con il tuo arrivo le cose sarebbero cambiate. GRAZIE D10S.

Rosario Avenia