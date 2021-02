Vita da Club: il Napoli Club Buenos Aires

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo.

La ventottesima intervista è dedicata al Napoli Club Buenos Aires del presidente Andrea Camera.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Mi chiamo Andrea Camera, sono arrivato a Buenos Aires nel 2009, una scelta di vita legata semplicemente al fatto di voler conoscere la terra del nostro D10S. Arrivato, rimasi stupito quando dopo varie ricerche mi resi conto che non esisteva nessun Napoli Club in Argentina o quanto meno qualcosa di simile. Ne presi atto e non avendo in quel momento la possibilità di fare diversamente, mi limitai a seguire il mio Napoli da solo. Ma, col passare del tempo, la goccia che fece traboccare il vaso fu quando una pseudo organizzazione denominata “Napoli Viva” invitava i “napoletani” d’Argentina a riunirsi in un bar del centro per guardare tutti insieme la finale di Supercoppa contro la Juve, la “maledetta” Pechino.

Non potevo credere ai miei occhi, con onore mi accingevo finalmente a riunirmi con altre persone per condividere la stessa passione a 11mila km di distanza, sostenere il Napoli. Ebbene quando il sogno stava per diventare realtà, la sera prima dell’incontro vengo informato che l’evento veniva sospeso senza specificarne il motivo. Arrabbiatissimo presi a male parole gli “organizzatori” e mi resi conto che a quel punto solo io avrei potuto fare qualcosa e fu così che tramite i social, prima Twitter e poi Facebook, cominciai una “campagna” alla ricerca di tifosi del Napoli a Buenos Aires. Non fu facile ma ci riuscii, nel novembre 2013 infatti ebbe inizio la nostra storia, una cena “stipulava” la nascita del Napoli Club Buenos Aires, con due ospiti d’eccezione, un esperto giornalista di calcio italiano residente in Argentina, Vito de Palma di ESPN e l’amico Antonio Moschella giornalista in quel momento de Il Mattino.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

La partita di Torino e la famosa testata di KK quella speranza di essere mai così vicini a quello scudetto tanto sognato e la possibilità di festeggiarlo in Argentina con la nostra gente, una famiglia napoletana allargata oltre oceano. Sogno svanito solo una settimana dopo con il furto della Juve a Milano e la debacle di Firenze.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Le partite con la Juve richiamavano l’attenzione anche degli “argentini/napoletani” più distratti, sapevano anche loro che troppo importante era la rivalità che in quell’occasione ci sostenevano con la speranza di aiutarci a battere i nostri eterni avversari. Il bar diventava luogo di festa a prescindere del risultato, trovandosi in un quartiere turistico della città spesso anche i curiosi si stringevano a noi e di bianconeri non c’era traccia.

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

Il momento straordinario che vive il nostro pianeta ha chiaramente condizionato anche tutte le nostre attività, non solo perché ci ha costretto a rimanere chiusi per molti mesi, in Argentina credo che abbiamo vissuto il lockdown più lungo di tutti, circa 7 mesi, ma anche perché nel momento della riapertura momentanea comunque la diffidenza della gente nel esporsi a rischi di contagio era ed è enorme, per questo motivo ancora oggi e chissà per quanto tempo viviamo purtroppo la nostra avventura oltre oceano nell’ombra del Covid.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Sicuramente che è nei nostri cuori e che deve essere orgoglioso che si sia formata una famiglia allargata napoletana nella sua terra, a ben 11mila km di distanza da Napoli.

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Il Pocho Lavezzi e il Matador Cavani, senza dubbio da quando il Club è nato, questi due sono stati i nostri principali condottieri, quelli che ci hanno reso ancor di più orgogliosi di essere gli ambasciatori di Napoli e del Napoli in Argentina. Poi c’è ne stato un altro che ha fatto miracoli e a Napoli è diventato un Re ma ha rovinato tutto, peccato!

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Buenos Aires è una città giovane multi etnica, attiva a 360° dal punto di vista socio-culturale. Il nostro Napoli Club non è solo il ritrovo dei napoletani in Argentina che vogliono tifare il Napoli ma è anche un angolo, un punto di incontro per ricevere consigli e notizie sulle attività da svolgere. Ci rendiamo conto che quando si arriva in una città così grande, lontanissimo da casa, dove non si parla la tua lingua, la prima cosa di cui hai bisogno, è di qualcuno che ti guidi che ti indichi cosa fare e non, noi da questo punto di vista siamo onorati di poterlo fare. Il circuito che ci piace consigliare, oltre a quello politico, storico e paesaggistico, è quello relativo ai luoghi “calcati” da Maradona, il suo povero quartiere dove nacque, Villa Fiorito, o quello della Paternal dove ha cominciato a giocare a calcio a livello professionistico. Non tralasciando ovviamente il quartiere della Boca con lo stadio più caldo d’Argentina, La Bombonera. E poi l’esperienza argentina non può finire se prima non ci si è seduti a tavola per assaporare l’Asado, con la miglior carne del mondo.

Rosario Avenia

Seguici anche su www.persemprecalcio.it

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv