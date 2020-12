Vita da Club: il Napoli Club Brindisi

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La settima intervista è dedicata al Club Napoli Brindisi del presidente Giancarlo Picariello.

Parlaci di te e del Club che rappresenti

Sono Giancarlo Picariello presidente del Club Napoli Brindisi, associazione nata nel capoluogo brindisino nel 2016. Scopo dell’associazione è quella di riunire tutte le persone presenti nella provincia di Brindisi accumunate dalla passione per la squadra partenopea. Al momento siamo una cinquantina di soci ma con l’aiuto del vicepresidente Maurizio Bartolomucci, del segretario Danilo Bozzetti e di tutto il consiglio direttivo siamo certi di far crescere il numero di tesserati. Il nostro club si e’ contraddistinto nel tempo con numerose iniziative benefiche che hanno riscosso il plauso della cittadina.

Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?



Impossibile dimenticare il nostro primo Natale, tutti insieme ognuno con i propri familiari, occasione unica per conoscerci. Una serata trascorsa all’insegna del divertimento in un ristorante sul lungomare di Brindisi con cena a base di pesce e culminata con una torta tutta azzurra.

Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

Un episodio che il nostro club difficilmente dimenticherà e’ legato alla “prima volta” di un nostro socio allo stadio San Paolo, momento per noi molto emozionante e per certi versi anche una “scommessa vinta” perché parliamo di un tifoso di 9 anni, Antonio, brindisino, nato in una famiglia di juventini ma cresciuto con una unica passione quella per il Napoli “sbocciata” dopo aver visto un film di Nino D’Angelo. Fargli trovare il biglietto della partita sotto l’albero di Natale, riuscire a convincere i genitori di farlo venire a Napoli….. tutto bello e credetemi che vedere la gioia nei suoi occhi mentre saliva i gradini del nostro tempio che lo conducevano al settore della Curva B e’ stato per noi tutti un emozione grandissima.

Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà legato all’emergenza epidemiologica?

Certamente questo è un periodo difficile per ognuno di noi e di conseguenza anche il club avverte il momento di incertezza che stiamo attraversando. Ma stiamo riuscendo a tenere vivo questo progetto a Brindisi , grazie all’apporto di tutti i soci ma grazie soprattutto all’amicizia che ci lega ed all’amore che nutriamo verso il Napoli.Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

Bella domanda … resterei in silenzio, senza parole per l’emozione, poi non gli chiederei nulla, mi limiterei solo a ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per il popolo napoletano

Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

Scegliere solo tre giocatori del Napoli che ricordo con affetto è difficile perché ognuno è una fetta di storia della squadra partenopea e di riflesso rappresenta qualcosa anche per me. Sceglierò tre nomi che non sono i tre più forti giocatori che abbiamo avuto, perché ringraziando al Cielo ne abbiamo avuto, ma sono giocatori che a cui sono affezionato per quello che rappresentano. In ordine cronologico il primo è Bruscolotti. perché rappresenta il legame della società con il territorio, l’operaio che è rimasto che ha culminato la sua carriera nella realizzazione del sogno di vincere nella sua terra. Il secondo è Taglialetela, indimenticabili per me sono state le sue lacrime in Napoli-Parma il giorno della nostra retrocessione, le sue lacrime erano anche le mie e di tutti noi. Infine Lavezzi, il Lavezzi giocatore ancora acerbo, il Lavezzi che correva come un forsennato, il Lavezzi di Udinese-Napoli 0-5, la partita che mi fece capire che eravamo tornati in seria A per restarci e per toglierci molte soddisfazioni.

Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Brindisi è una cittadina accogliente ed ospitale. Molti di noi, napoletani di origine, ci sentiamo ormai parte integrante di questa bellissima cittadina. Brindisi è un centro tra i più popolosi del salento, la città riveste un ruolo commerciale e culturale, grazie al suo porto naturale, sul mare adriatico. Numerosi sono i suoi monumenti, prime fra tutte le due colonne romane (la storia narra che proprio in quel punto terminasse la via Appia), il monumento al marinaio (imponente struttura che si affaccia sul porto), il castello Svevo ecc ecc. Ma ciò che più da lustro alla cittadina brindisina sono i parchi naturali e le sue riserve, primi fra tutti l’ Oasi del cillarese e la riserva naturale di Torre Guaceto (entrambe raggiungibili a piedi attraverso un percorso naturale a dir poco stupendo). Significativo in terra di Brindisi è il culto del tarantismo, attraverso la musica e la danza in epoca antica si dava guarigione ai tarantati ( cioè coloro che erano stati punti dalla Taranta), tradizione che oggi è rimasta nella cultura e nel folclore del territorio. Brindisi gode di una tradizione agricola molto importante, orticoltura, viticoltura, frutticoltura e olivicoltura, difatti di grande qualità sono i vini e gli olii prodotti. Ma anche e soprattutto la cucina presenta numerosi prodotti della tradizione agricola e del mare, ricordiamo “li pettuli” (frittelle di pasta lievitata ripiene di baccalà o cavolfiori), purè di fave, “scuma ti mari” (bianchetti), infine i dolci tipici quali la pasta di mandorle di solito farcita con marmellata di ogni tipo e le cartellate completano la vasta gamma dei prodotti tipici brindisini.

Invitiamo chiunque abbia il piacere a trascorrere una vacanza nel nostro territorio, qui troverete accoglienza, ospitalità e tanti sorrisi ad accompagnare le vostre le giornate.

Rosario Avenia