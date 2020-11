Vita da Club: alla scoperta del Napoli Zurigo Zrh

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La terza intervista è dedicata al Club Napoli Zurigo, ZRH del presidente TONI ROMANO.

Parlaci del Club che rappresenti

Mi chiamo Toni Romano, sono il Presidente del Club Napoli Zurigo, ZRH.

Tutto è iniziato 6 anni fa in un bar italiano presso l’aeroporto di Zurigo; ebbene in quella occasione incontrai per la prima volta, per caso, Ciro, un super fan del Napoli con il quale nacque sin da subito una forte amicizia. Anche lui, come me, era fortemente segnato dal dolore per la perdita di una persona cara. Rapidamente nacque l’idea di fondare un proprio CLUB NAPOLI a Zurigo. Dopo lunghissimi mesi finalmente trovammo il locale. Ci sono voluti tre mesi di duro lavoro e un immenso aiuto di tutti i cofondatori, come anche di moltissimi amici, per aprire Sabato 1 luglio 2017.

Ho rispettato la promessa fatta a mio zio Gennaro, che è venuto a mancare fin troppo presto. Era un tifoso incallito di Napoli e del NAPOLI! Esserci riuscito mi rende orgoglioso e fiero. Il Club Napoli Zurigo ZRH è il luogo dove la passione della nostra squadra del cuore viene condivisa con tanti appassionati e simpatizzanti.

Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Il ricordo più bello è stato il giorno dell’inaugurazione. Un giorno indimenticabile un pezzo di storia del Calcio Napoli a Zurigo. Altri momenti speciali che ricordo con molto riguardano la partita di Europa League, Zurigo vs. Napoli del 14 febbraio 2019. Dal lunedì mattina fina al giorno della partita non riuscì quasi a lavorare, tanti giornalisti napoletani e non solo, volevano sapere come stavamo vivendo il prepartita. Il massimo fu poi la chiamata di Carlo Alvino, giornalista sportivo che successivamente incontrai e gli feci da cicerone. E’ stato emozionante aver potuto mostragli i bellissimi posti della mia città natale, dove da giovane ho allenato per 10 anni gli allievi del Zurigo, partecipare con lui all’intervista con ADL davanti all’albergo dove stava andando a pranzo con il presidente del Zurigo, A. Canepa.

Infine abbiamo pranzato tutti insieme al club con molti dei nostri membri, incluso mia zia, il presidente Andrea Castaldo del Club Napoli Lussemburgo, con i suoi membri, soci del Club Napoli Brescia e gli operatori della televisione e radio privata di Zurigo; nell’occasione abbiamo mangiato i mitici paccheri al ragù. Tante emozioni tutte insieme non le dimenticherò mai !

Raccontaci una storia particolare legata al club.

Un siparietto simpatico è accaduto il 2 febbraio 2019 in occasione della partita Napoli vs Samp. Avevamo organizzato al Club una serata partita-cena e ed un grande Tombolone in chiusura con ricchi premi sportivi! Organizzatore del Tombolone, il nostro simpatico membro Francesco Cimino. Tra i tantissimi premi c’erano in palio anche 2 biglietti per la partita. Il club era pienissimo. Ricordo con simpatia che il membro Roman Fiondella, presente con il suo figlioletto Lorenzo fece piazza pulita. Dopo aver vinto magliette e altri souvenir del suo Napoli, vinse anche uno dei biglietti nella tombola dopo che ne aveva acquistato già altri sei. Da grande sportivo Roman diede il suo biglietto ad un altro membro, Alessandro Di Muccio (che aveva vinto l’altro biglietto) in modo da consentirgli di andare a vedere la partita con il figlio. Ricordo volentieri quella bellissima serata; un successo all’insegna del divertimento e dell’amicizia.

Ci sono stati momenti di difficoltà nella gestione del club?

Il secondo anno di vita del club fissammo una delle prime riunioni con tutto lo staff organizzativo dove il vice presidente mi informò che per una serie di ragioni personali, non voleva più responsabilità e non poteva più sostenere finanziariamente il club. Mi ritrovai ad occuparmi di tutto. Una grande sfida economica e di responsabilità, anche verso i membri. Una situazione non facile da gestire, soprattutto quanto ti ritrovi a contare un numero minore di soci e di sponsor. Di conseguenza, anche gli introiti ne risentono; non c’è margine per cene e/o attività. Nonostante tutto, non abbiamo mollato e con la passione e la positività è andato tutto per il meglio.

Quali sono i tre calciatori del Napoli, ad esclusione di D10S, a cui ti senti più legato?

Era domenica 22 marzo 1987. Mio padre si apprestava a recarsi a Milano per vedere la partita Inter vs. Napoli. Chiaramente sarei dovuto andare anche io. Però questa volta mio padre fu tassativo: non potevo assolutamente andare con lui. Capii solo in seguito il motivo. Dopo la partita tornò a casa con il mitico Antonio Careca. Fu una serata emozionate e bellissima, io non riuscì ad aprire bocca, Antonio mi stava seduto di fronte. A casa nostra un MIO idolo. Il lunedì feci vacanza al lavoro per poter stare con lui e mostrargli la città, tra un impegno e l’altro. Ancora oggi è il ricordo più bello ed emozionante da tifoso. Subito dopo Careca c’è lo scugnizzo Nando De Napoli, mastino a centrocampo. L’ultimo che mi ha lasciato un segno è Marek Hamsik, uomo e calciatore esemplare!

Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

In conclusione, vorrei invitare ufficialmente tutti i miei membri dei vari club Napoli disseminati in giro per il mondo. Zurigo è una città bellissima oltre ad essere una piazza economica mondiale. La città offre numerose attrazioni turistiche e quartieri suggestivi in grado di soddisfare le esigenze dei vari visitatori. Il termine più adatto per descrivere la città svizzera è « sorprendente », grazie soprattutto alla sua anima votata all’innovazione tecnologica, ma che al tempo stesso non dimentica minimamente le sue tradizioni più antiche. La mitica Bahnhofstrasse offre un paio di chilometri di shopping con le migliori griffe al mondo. Chiunque volesse passare a trovarci, potrà sicuramente contare sulla mia disponibilità.

Un forte abbraccio a voi tutti e sempre : forza NAPOLI.

Rosario Avenia