Violenza, corsi formazione per le donne-vittime: ecco le make up artist

di Danila Liguori

Corsi di formazione gratuiti per make-up artist destinati a 10 donne vittime di violenza, ospiti delle case famiglia che fanno capo all’Amministrazione Comunale. Questo il senso dell’incontro che avverrà domani 22 ottobre, presso la sala Giunta del Comune di Napoli. Lì ci sarà la presentazione del protocollo d’intesa tra la Make Up Academy ed il Comune di Napoli, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dell’assessore alle Pari opportunità Francesca Menna, di Antonio Riccardo e Nicola Acella della MakeUp Academy. E ancora di Rosa Praticò (nella foto), presidente dell’associazione Officina delle idee e vicepresidente dell’associazione Maipiuviolenzainfinita, e della consigliera comunale Laura Bismuto. E con la partecipazione della madrina dell’iniziativa, la presentatrice televisiva Veronica Maya.

“Come dal cemento può nascere un fiore riscattandosi, così le donne vittime di violenza, rinascono attraverso percorsi formativi che le reimmette nel mondo del lavoro. Quel lavoro che le riporta alla dignità. Questo è il motivo per cui abbiamo sentito forte il desiderio di trasmettere il nostro sapere, acquisito nel tempo con fatica e non poche difficoltà. Corsi di make up gratuiti per donne vittime di violenza che hanno completato un percorso che le riporta alla vita”, fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa.