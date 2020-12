Violenza alle donne, segue e aggredisce un’infermiera: arrestato 34enne

Gli agenti del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per la segnalazione di un’aggressione ai danni di un’infermiera.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, un’infermiera al termine del turno di servizio, mentre si stava recando al parcheggio riservato al personale sanitario, era stata seguita da un uomo che l’aveva bloccata ed aveva iniziato a molestarla. Solo grazie all’intervento delle guardie giurate, accorse in seguito alle urla della donna, il malintenzionato era stato bloccato.

L’uomo, Rosario Orsini, 34enne napoletano già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. per reati della stessa specie, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata.