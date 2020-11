Violenza a donne, Telegram e la “Revenge porn”

Il pericolo è in rete. Per le donne, sempre più spesso vittime della cosiddetta “Revenge porn”, ossia pornografia non consensuale. Per i bambini, le cui foto sono sempre più oggetto di “scambio” tra pedofili. PermessoNegato APS, “un’associazione no-profit di promozione sociale nata a novembre 2019 che si occupa del supporto tecnologico e feedback legale alle vittime di Pornografia Non-Consensuale e di violenza online e attacchi di odio”, ha pubblicato uno studio sull’analisi della pornografia non consensuale in Italia su Telegram, l’app che ad oggi conta ben 89 gruppi/canali attivi nella condivisione di NCP destinati ad un pubblico italiano. “Telegram, a differenza di altri social network, non risponde alle segnalazioni nostre e nemmeno a quelle della Polizia postale. Con il risultato che i gruppi restano aperti a lungo”, spiega infatti Matteo Flora, presidente di PermessoNegato.it, il solo segnalatore autorizzato da Facebook, per questi reati”. Perché di vero e proprio reato si tratta, in quanto la disciplina del reato “Revenge porn” è in vigore dal 9 agosto 2019 con il nuovo articolo 612–ter del codice penale, “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 a 15mila euro. Il presidente Flora pubblica lo studio “nella speranza che la conoscenza del fenomeno e dei suoi numeri sollevi quella attenzione necessaria, da parte del Legislatore e della Società Civile, per impegnarsi su un fronte così importante”.